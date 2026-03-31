31 березня 2026, 17:15

ПУМБ та Приватбанк очолили рейтинг банківських застосунків FinAwards 2026

За підсумками дев'ятої щорічної премії FinAwards у номінації найкращих мобільних застосунків для фізичних осіб першість здобув ПУМБ, тоді як у корпоративному сегменті лідером визнано «Приват24 для бізнесу». Про це було оголошено під час церемонії нагородження переможців премії у п'ятницю, 27 березня.

ПУМБ

У боротьбі за роздрібного споживача ПУМБ обійшов monobank та А-Банк, які посіли друге та третє місця відповідно. Фінустанова заявляє про наявність понад 150 сервісів у своєму застосунку, акцентуючи на гнучкому інтерфейсі з можливістю персоналізації. Серед ключових фінансових інструментів розробники виділяють управління єдиним кредитним лімітом та послугу «Сплачуйте частинами», яка передбачає відтермінування першого платежу на один місяць.

Значна частина привабливості продукту базується на програмі лояльності, яку компанія називає найбільшою на ринку. Вона включає понад 200 пропозицій кешбеку, можливість активації партнерських знижок в один клік та спеціалізовану програму підтримки для донорів крові. Валютний блок застосунку пропонує персональні курси, автоматичний обмін, функцію передплати на актуальні котирування, доступ до восьми міжнародних платіжних систем та перекази SWIFT, включно з безкоштовними транзакціями між родичами.

Приватбанк

У номінації «Найкращий банківський мобільний додаток для бізнесу» перемогу здобув державний Приватбанк із продуктом «Приват24 для бізнесу», залишивши позаду monobank (друге місце) та ПУМБ (третє місце). Застосунок пропонує підприємцям 12 категорій послуг. Окрім базових транзакцій, функціонал глибоко інтегрований із податковим адмініструванням: від отримання довідок та актуальних реквізитів до безпосередньої сплати податків у бюджет.

Про організаторів премії

FinAwards — це щорічний галузевий захід, який проводиться вже дев'ятий рік поспіль. Засновниками премії виступають фінансові видання «Мінфін» та Finance.ua.

Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
