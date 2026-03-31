FinAwards 2026: хто серед банків виграв у номінації «Картка №1 у гаманці»

У номінації «Картка № 1 у гаманці», за версією премії FinAwards 2026, переміг monobank із «Чорною карткою». Про це було оголошено під час церемонії нагородження переможців премії у п'ятницю, 27 березня.

Чорна картка monobank — універсальна дебетово-кредитна картка з кредитним лімітом до 200 тис. грн та можливістю миттєвої розстрочки. Відкриття й обслуговування — безкоштовні. Поповнення картки без комісій — через термінали mono, EasyPay, City24, каси Universal Bank та партнерів. Перекази між клієнтами monobank — безкоштовні, в інші банки у гривні — також без комісії (з окремими винятками для ФОП та закордонних карт).

Друге й третє місця зайняли відповідно ПУМБ («всеКАРТА») й àбанк (Картка «АТБ»).

У номінації брали участь 14 банків.

Про премію

FinAwards 2026 — це щорічна премія, який проводиться уже 9-ий рік поспіль. Засновники премії — фінансове видання «Мінфін» таFinance.ua.

Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.