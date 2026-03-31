31 березня 2026, 12:15

Фонд Білла Гейтса скинув акції Microsoft на $8,8 млрд перед їх обвалом

Благодійний фонд співзасновника Microsoft Білла Гейтса ліквідував понад половину своїх інвестицій у корпорацію незадовго до глибокої корекції її капіталізації. Масштабний розпродаж дозволив організації зафіксувати багатомільярдний капітал на піку ринкового циклу, після чого акції технологічного гіганта стрімко пішли на дно.

Масштабний розпродаж напередодні кризи

У третьому кварталі 2025 року (Q3 2025) організація Bill Gates Foundation позбулася акцій MSFT на колосальну суму 8,8 мільярда доларів. Це 65% від усього пакета цінних паперів Microsoft, яким на той момент володів Фонд. Після завершення цих масштабних угод ринок зіткнувся з агресивним розпродажем, і з того моменту актив втратив 36% своєї вартості.

За даними денного графіка на біржі NASDAQ, який опублікував у соцмережі X трейдер Тед Пілоуз, обвал мав системний та стрімкий характер. Відображений на графіку період охоплює відрізок із серпня по квітень із переходом у 2026 рік, де шкала цін коливається у діапазоні від $350 до $560 за акцію.

Ребалансування чи втеча з перегрітого ринку?

Згідно з біржовими звітами за формою 13 °F для Комісії з цінних паперів і бірж США, фонд реалізував близько 17 мільйонів акцій за середньою ціною орієнтовно 510 доларів за одиницю. Офіційно представники трасту пояснювали цей крок необхідністю диверсифікації портфеля та генерацією ліквідності для фінансування глобальних благодійних програм (спираючись на обіцянку Гейтса віддати 99% статків до 2045 року). Проте цей безпрецедентний вихід з активу, який десятиліттями був непохитною основою портфеля фонду, чітко збігся з максимальною переоцінкою сектора штучного інтелекту. Завдяки цій транзакції великий капітал хеджував ризики й повністю уникнув паперових збитків під час весняного краху 2026 року.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Коментарі - 2

Bart Simpson
Bart Simpson
31 березня 2026, 12:48
Так може це й спричинило обвал? Що думаєте, Ярослав?
Ярослав Голобородько
Ярослав Голобородько
31 березня 2026, 13:27
Звісно це вплинуло на інших інвесторів, але варто враховувати й загальний спад на фондовому ринку США, а на нього вплинули такі фактори як макроекономіка, тарифи Трампа й війна в Ірані.
Новини по темі
Всі новини
