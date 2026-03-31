Міністр війни США Хегсет намагався інвестувати мільйони в оборонку напередодні війни з Іраном

Брокер міністра війни США Піта Хегсета намагався вкласти багатомільйонну суму у біржовий фонд, орієнтований на ключових американських підрядників військово-промислового комплексу, всього за кілька тижнів до початку масштабної військової операції проти Ірану. Про це повідомляє Financial Times. Угода зірвалася лише через технічні обмеження брокерської платформи, тоді як офіційний Вашингтон категорично заперечує ці звинувачення, називаючи їх наклепом.

Багатомільйонна ставка на війну

За даними журналістів, у лютому представник банківського гіганта Morgan Stanley, який обслуговує портфель очільника Пентагону Піта Хегсета, звернувся до інвестиційної компанії BlackRock. Метою контакту було розміщення багатомільйонної суми у фонді iShares Defense Industrials Active ETF (біржовий інвестиційний фонд, акції якого торгуються на біржі). Цей інструмент управляє активами на суму близько 3,1 мільярда доларів. За даними BlackRock, найбільші частки у портфелі фонду належать провідним оборонним корпораціям США, серед яких RTX Corp (колишня Raytheon), Lockheed Martin та Northrop Grumman.

Зірвана угода та несподівані збитки

Обговорювана інвестиція так і не була завершена. Причиною стало те, що на момент звернення цей фонд ще не був доступний для купівлі клієнтами Morgan Stanley. Водночас залишається невідомим, чи знайшов брокер Хегсета альтернативні шляхи для інвестування в інші оборонні активи перед початком бойових дій.

Показово, що ставка на ВПК поки не виправдовує себе: за даними Лондонської фондової біржі (LSEG), за останній місяць — період, що збігається з початком війни в Ірані, — фонд Defense Industrials Active ETF втратив 12,4% своєї вартості.

Категоричне заперечення Пентагону

Військове відомство США різко відреагувало на публікацію. Головний речник Пентагону Шон Парнелл опублікував заяву в соціальній мережі X, де вимагав від видання спростування матеріалу. Він назвав звіт «повністю брехливим і сфабрикованим», наголосивши, що ані сам Хегсет, ані його уповноважені представники ніколи не зверталися до BlackRock щодо подібних інвестицій. Парнелл охарактеризував статтю як «черговий безпідставний, нечесний наклеп, розроблений для введення громадськості в оману».

Затяжна ескалація та погрози Трампа

Тим часом війна США проти Ірану триває вже п'ятий тиждень і не демонструє жодних ознак деескалації. До регіону вже прибули підрозділи морської піхоти США, а за даними The Washington Post, Пентагон «готується до наземних операцій в Ірані».

Паралельно зростає політичний тиск: у понеділок президент Дональд Трамп заявив, що США повністю знищать іранські електростанції, нафтові свердловини та інфраструктуру острова Харг, якщо стратегічно важлива Ормузька протока не буде розблокована, а мирна угода не буде укладена найближчим часом.

Етичні порушення та інсайдерська торгівля

Фонд iShares Defense Industrials Active ETF (тікер IDEF) був запущений у травні 2025 року спеціально для капіталізації на зростанні глобальних оборонних бюджетів. Спроба інвестування в такий інструмент з боку чинного міністра викликає серйозні питання щодо дотримання американського антикорупційного законодавства (зокрема STOCK Act) та жорстких етичних норм Міністерства війни США. Зазвичай високопосадовці зобов'язані продавати активи компаній, на фінансові показники яких вони можуть безпосередньо впливати своїми посадовими рішеннями. Ситуація виглядає ще більш критичною на тлі нещодавніх публічних заяв Дональда Трампа, який особисто підкреслив, що саме Піт Хегсет був одним із перших в адміністрації, хто активно лобіював завдання превентивних військових ударів по Ірану.