Міністр війни США Хегсет намагався інвестувати мільйони в оборонку напередодні війни з Іраном

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
31 березня 2026, 11:24

Міністр війни США Хегсет намагався інвестувати мільйони в оборонку напередодні війни з Іраном

Брокер міністра війни США Піта Хегсета намагався вкласти багатомільйонну суму у біржовий фонд, орієнтований на ключових американських підрядників військово-промислового комплексу, всього за кілька тижнів до початку масштабної військової операції проти Ірану. Про це повідомляє Financial Times. Угода зірвалася лише через технічні обмеження брокерської платформи, тоді як офіційний Вашингтон категорично заперечує ці звинувачення, називаючи їх наклепом.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Багатомільйонна ставка на війну

За даними журналістів, у лютому представник банківського гіганта Morgan Stanley, який обслуговує портфель очільника Пентагону Піта Хегсета, звернувся до інвестиційної компанії BlackRock. Метою контакту було розміщення багатомільйонної суми у фонді iShares Defense Industrials Active ETF (біржовий інвестиційний фонд, акції якого торгуються на біржі). Цей інструмент управляє активами на суму близько 3,1 мільярда доларів. За даними BlackRock, найбільші частки у портфелі фонду належать провідним оборонним корпораціям США, серед яких RTX Corp (колишня Raytheon), Lockheed Martin та Northrop Grumman.

Зірвана угода та несподівані збитки

Обговорювана інвестиція так і не була завершена. Причиною стало те, що на момент звернення цей фонд ще не був доступний для купівлі клієнтами Morgan Stanley. Водночас залишається невідомим, чи знайшов брокер Хегсета альтернативні шляхи для інвестування в інші оборонні активи перед початком бойових дій.

Показово, що ставка на ВПК поки не виправдовує себе: за даними Лондонської фондової біржі (LSEG), за останній місяць — період, що збігається з початком війни в Ірані, — фонд Defense Industrials Active ETF втратив 12,4% своєї вартості.

Категоричне заперечення Пентагону

Військове відомство США різко відреагувало на публікацію. Головний речник Пентагону Шон Парнелл опублікував заяву в соціальній мережі X, де вимагав від видання спростування матеріалу. Він назвав звіт «повністю брехливим і сфабрикованим», наголосивши, що ані сам Хегсет, ані його уповноважені представники ніколи не зверталися до BlackRock щодо подібних інвестицій. Парнелл охарактеризував статтю як «черговий безпідставний, нечесний наклеп, розроблений для введення громадськості в оману».

Затяжна ескалація та погрози Трампа

Тим часом війна США проти Ірану триває вже п'ятий тиждень і не демонструє жодних ознак деескалації. До регіону вже прибули підрозділи морської піхоти США, а за даними The Washington Post, Пентагон «готується до наземних операцій в Ірані».

Паралельно зростає політичний тиск: у понеділок президент Дональд Трамп заявив, що США повністю знищать іранські електростанції, нафтові свердловини та інфраструктуру острова Харг, якщо стратегічно важлива Ормузька протока не буде розблокована, а мирна угода не буде укладена найближчим часом.

Етичні порушення та інсайдерська торгівля

Фонд iShares Defense Industrials Active ETF (тікер IDEF) був запущений у травні 2025 року спеціально для капіталізації на зростанні глобальних оборонних бюджетів. Спроба інвестування в такий інструмент з боку чинного міністра викликає серйозні питання щодо дотримання американського антикорупційного законодавства (зокрема STOCK Act) та жорстких етичних норм Міністерства війни США. Зазвичай високопосадовці зобов'язані продавати активи компаній, на фінансові показники яких вони можуть безпосередньо впливати своїми посадовими рішеннями. Ситуація виглядає ще більш критичною на тлі нещодавніх публічних заяв Дональда Трампа, який особисто підкреслив, що саме Піт Хегсет був одним із перших в адміністрації, хто активно лобіював завдання превентивних військових ударів по Ірану.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами