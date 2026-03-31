31 березня 2026, 9:35

Ціни на нафту коливаються: трейдери зважують деескалацію Трампа та ризики блокади Ормузької протоки

У вівторок, 31 березня, ціни на нафту демонструють нестабільну динаміку. Ринок опинився між двома вогнями: оптимізмом щодо можливого завершення війни з Іраном та суворими реаліями дефіциту постачань через заблоковану Ормузьку протоку — ключову артерію світового експорту нафти. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту коливаються: трейдери зважують деескалацію Трампа та ризики блокади Ормузької протоки
Ціни на нафту

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в травні зросли зросли на 18 центів (0,16%) — до $112,96 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate з поставкою в травні впали знизилися на 25 центів (0,24%) — до $102,63 за барель.

Аналітики зазначають, що поточне зниження є лише тимчасовою реакцією на чутки про мир. Поки рух суден через Ормузьку протоку не буде повністю відновлено, ціни залишатимуться на історичних максимумах. За березень Brent злетів на 59%, що стало найбільшим місячним зростанням за всю історію спостережень.

Дипломатичні сигнали Трампа vs Реалії війни

За даними The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп заявив помічникам про готовність припинити військову кампанію проти Ірану, навіть якщо Ормузька протока залишиться закритою, відклавши питання її розблокування на потім. Це суперечить його ж ультиматуму від понеділка, де він погрожував «стерти з лиця землі» енергетичні об'єкти Ірану, якщо Тегеран не відкриє шлях для танкерів.

Ситуація в регіоні залишається критичною. Кувейтська нафтова корпорація повідомила, що іранські сили атакували танкер Al Salmi (місткістю 2 млн барелів) безпосередньо в порту Дубая. Офіційні особи попереджають про загрозу масштабного розливу нафти.

Єменські хусити, підтримувані Іраном, атакували Ізраїль ракетами, що створює ризики для протоки Баб-ель-Мандеб — ще одного критичного вузла, який сполучає Азію та Європу через Суецький канал.

Переорієнтація потоків

Через блокаду Перської затоки Саудівська Аравія терміново переспрямувала експорт нафти через порт Янбу на Червоному морі. За даними Kpler, обсяги прокачування цим маршрутом підскочили до 4,66 млн барелів на добу, хоча на початку року цей показник не перевищував 770 тисяч барелів.

Прогноз: наближення дефіциту

Експерти Rystad Energy попереджають, що світові буферні запаси нафти стрімко вичерпуються.

«Вразливість ринку до тривалого закриття проток означає, що ми наближаємося до реального фізичного дефіциту палива у світовому масштабі. Висхідний імпульс для цін на нафту, швидше за все, лише посилюватиметься», — вважає віцепрезидент компанії Лінь Є.

Додатковим фактором тиску стали попередні дані з США, які очікують падіння комерційних запасів сирої нафти, бензину та дистилятів за підсумками минулого тижня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
