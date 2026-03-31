Nasdaq змінює правила гри: SpaceX домоглася прискореного включення в індекс Nasdaq-100

Біржа Nasdaq оголосила про радикальну зміну правил включення компаній до свого флагманського індексу Nasdaq-100. Тепер технологічні гіганти, що виходять на IPO, зможуть потрапити до елітного списку лише за два тижні. Головним лобістом цих змін виступила аерокосмічна компанія Ілона Маска — SpaceX. Про це повідомляє Reuters.

Режим «швидкого входу»

Раніше новим публічним компаніям доводилося чекати щонайменше три місяці (а іноді й понад рік), щоб стати частиною Nasdaq-100. З 1 травня 2026 року набуває чинності правило «швидкого входу» (Fast Entry):

Термін розгляду: біржа оцінюватиме акції вже на 7-й день торгів.

Термін включення: всього 15 торгових днів замість попередніх 90.

При цьому капіталізація новачка має бути достатньою, щоб він одразу увійшов до топ-40 компонентів індексу.

Чому це вигідно SpaceX та OpenAI

Зміни відбуваються на тлі підготовки до грандіозних розміщень. За даними джерел, SpaceX планує вихід на Nasdaq вже у червні 2026 року (дата може бути приурочена до дня народження Маска). З потенційною оцінкою у $1,75 трлн компанія миттєво стане одним із найбільших гравців індексу.

Аналогічний інтерес мають й інші «єдинороги»:

OpenAI: розробник ChatGPT оцінюється у $730 млрд.

Anthropic: конкурент OpenAI (творець нейромережі Claude) готує IPO на жовтень із оцінкою близько $380 млрд.

Керівник індексних рішень Nasdaq Кемерон Лілья підкреслив, що правила застаріли: сучасні компанії залишаються приватними довше і виходять на біржу вже в статусі мегакорпорацій.

«Некоректно тримати поза індексом гіганта, який має там значну частку», — зазначив він.

Що ще зміниться в Nasdaq-100

Окрім швидкості, біржа оновила технічну методологію:

Скасування ліміту 10%: вимога щодо мінімальної частки акцій у вільному обігу (free float) скасовується.

Новий розрахунок капіталізації: враховуватимуться як ліквідні акції, так і папери різних класів, що не торгуються.

Квартальні оновлення: кількість акцій в обігу переглядатиметься щокварталу (раніше це було нерегулярно).

Правило виключення: якщо вага компанії тримається нижче 10 базисних пунктів протягом двох місяців, її замінять наступним за розміром претендентом.

Чому це важливо для інвесторів

Включення до Nasdaq-100 — це не просто статус. Це автоматичний приплив мільярдів доларів від інституційних інвесторів та індексних фондів (ETF). Це розширює базу акціонерів та суттєво підвищує ліквідність паперів.