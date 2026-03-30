30 березня 2026, 19:10

Apple виходить з ШІ-перегонів — Bloomberg

Apple — колись найдорожча компанія світу — сильно відстала від інших технологічних гігантів у гонці за лідерство в галузі штучного інтелекту, пише Bloomberg.

Apple — колись найдорожча компанія світу — сильно відстала від інших технологічних гігантів у гонці за лідерство в галузі штучного інтелекту, пише Bloomberg.

ШІ Apple поступається всім великим конкурентам

Як повідомляє Bloomberg, в Apple розуміють, що їхня власна технологія ШІ поступається всім великим конкурентам: чат-боту ChatGPT від OpenAI, сервісу Gemini від Google, нейромережі Claude від Anthropic та іншим.

Ця реальність формує новий підхід компанії, який буде представлений на Всесвітній конференції розробників 8 червня. Замість того, щоб брати участь у гонці озброєнь в області ШІ, Apple сфокусується на своїх основних сильних сторонах: продажу високоприбуткових пристроїв та одержання прибутку від сервісів, які працюють на них", — зазначає агентство.

Поки конкуренти агресивно монетизують ШІ через підписки і преміальний доступ, Apple планує впроваджувати ШІ в свою операційну систему, щоб запобігти перехід користувачів на Android, і одночасно відкрити стороннім сервісам доступ до свого голосового помічника Siri і персоналізованої ШІ-системи Apple Intelligence, повідомило агентство минулого тижня.

Передбачається, що користувачі зможуть звертатися до сторонніх чат-ботів через голосовий помічник Siri. Раніше ШІ-розширень з'явиться власний розділ App Store. У Apple сподіваються, що це дозволить збільшити продаж iPhone та інших пристроїв і одночасно заробити на комісії в 30% в ШІ-додатках за розміщення в App Store.

Це не означає, що виробник смартфонів повністю відмовиться від розробки власних ШІ-продуктів: вони, як і раніше, потрібні компанії для маркетингових цілей та зручнішого використання iPhone та інших пристроїв (розумних окулярів, кулона, продуктів для розумного будинку та вдосконалених AirPods).

Однак, вважають у Bloomberg, той факт, що Apple дозволила стороннім розробникам створювати розширення для Siri, означає відмову компанії від прямої конкуренції з Google або OpenAI. «Натомість вона використовуватиме своє домінування на ринку обладнання та контроль над платформою, щоб залишатися високоприбутковою компанією, дозволяючи іншим нести тягар інновацій у галузі ШІ», — описує новий підхід Bloomberg.

Штучний інтелект постраждав від «відпливу мізків»

Іншого вибору компанія не залишила, вважає агентство. У 2022 році її застиг зненацька успіх ChatGPT, на тлі якого компанія втратила багатьох талановитих фахівців. Багато з них перейшли на роботу в OpenAI, Meta (визнана екстремістською в РФ), Google та Anthropic. Наразі компанія намагається утримати своїх співробітників грошима. Як повідомляв Bloomberg минулого тижня, Apple почала пропонувати ключовим інженерам великі позапланові бонуси — $200−400 тисяч. Їх обіцяють нарахувати співробітникам упродовж чотирьох років роботи.

Однак, зазначає Bloomberg, навіть така щедра пропозиція може виявитися менш вигідною для ІТ-фахівців у порівнянні з тим, що пропонує той же OpenAI — її співробітник за час роботи в компанії отримує акції стартапу, і він може заробити на них мільйони доларів на рік.

Зарплати та бонуси — не єдина причина, чому конкурентам Apple вдається переманювати до себе її розробників. Працювати на лідерів у сфері ШІ саме по собі привабливіше для талановитих співробітників, ніж працювати у старому ІТ-гіганті, що виходить з ШІ-гонки. «Зараз для Apple важливо показати, що вона все ще актуальна — особливо напередодні 50-річчя компанії. Був час, коли інженери погоджувалися на нижчу зарплату за можливість працювати в Apple. Для багатьох ця епоха вочевидь минула», — підсумовує агентство.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
