Нацбанк оприлюднив нові котирування гривні на вівторок, 31 березня, у парах з доларом, євро, злотим та іншими валютами. Згідно з даними на сайті НБУ, гривня міцнішає.
30 березня 2026, 16:10
НБУ визначив, якими будуть курси валют в останній день березня
Курс долара
На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 43,80 грн. Це на 4 копійок менше, ніж у понеділок (43,84).
Історичний максимум долара: 44,16 (13.03.26).
Курс євро
Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 50,31 грн, що на 18 копійок менше, ніж у понеділок (50,49).
Історичний максимум євро: 51,26 (18.02.26).
Курс злотого
Офіційний курс польського злотого на вівторок: 11,78 грн (у понеділок курс був 11,73 грн).
Джерело: Мінфін
Коментарі