НБУ визначив, якими будуть курси валют в останній день березня

Нацбанк оприлюднив нові котирування гривні на вівторок, 31 березня, у парах з доларом, євро, злотим та іншими валютами. Згідно з даними на сайті НБУ , гривня міцнішає.

► Підписуйтесь на телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 43,80 грн. Це на 4 копійок менше, ніж у понеділок (43,84).

Історичний максимум долара: 44,16 (13.03.​​​​​​26).

Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 50,31 грн, що на 18 копійок менше, ніж у понеділок (50,49).

Історичний максимум євро: 51,26 (18.02.26)​​​.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на вівторок: 11,78 грн (у понеділок курс був 11,73 грн).

