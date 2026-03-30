Кійосакі розкритикував традиційні активи та назвав найбезпечніші для інвестицій у 2026 році

Інвестор Роберт Кійосакі розкритикував звичні традиційні активи та «поділився секретом» успішного далекоглядного інвестора. Кійосакі назвав найбезпечніші , на його думку, інвестиції на 2026 рік: золото, срібло, нафта, їжа, біткоїн та ефір.

Які активи безпечні

Він також зарахував до безпечних вкладень вищу освіту, зокрема ступінь бакалавра та ступінь магістра в галузі управління бізнесом (MBA). Кійосакі вважає, що державний борг США зростатиме, оскільки центральний банк продовжить друкувати фальшиві гроші.

Інвестор упевнений: це неминуче призведе до зростання інфляції та знецінення долара, тому зберігати заощадження у фіатній валюті немає сенсу.

Письменник песимістично налаштований щодо ситуації на Близькому Сході — він упевнений, що воєнні дії швидко не закінчаться, а ціни на нафту продовжать зростати, розганяючи інфляцію. Підприємець також різко висловився про традиційну освіту.

На його думку, фінансова грамотність набагато важливіша, бо вчить людей виживати та багатіти під час економічної кризи.

Кійосакі назвав сміттям роботу з найму, заощадження в доларах, пенсійні програми та інвестиції в інструменти на кшталт акцій, облігацій, пайових та біржових фондів (ETF).

За словами інвестора, найбільша брехня — безпека казначейських облігацій США.

За останню добу біткоїн зріс на 1,5%, перевищивши $67 600. Наразі ринкова капіталізація найбільшого криптоактиву становить $1,35 трлн. Ефір за добу зріс на 2,8%, до $2058, за ринкової капіталізації $248,4 млрд.

