Україна і Болгарія планують запустити тестове залізничне сполучення

Віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба і міністр транспорту та зв’язку Республіки Болгарія Корман Ісмаїлов обговорили питання запуску залізничного пасажирського сполучення між країнами.

Що відомо

«Працюємо над запуском пасажирського залізничного сполучення Україна — Болгарія через Румунію. Мета — тестовий запуск уже цього літа у тристоронньому форматі. Важливо забезпечити конкурентну пропозицію за рахунок PSO», — йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі її учасники також обговорили ще кілька важливих питань. Зокрема, йшлося про розвиток стратегічних транспортних коридорів, дунайського кластеру та автомобільної інфраструктури. За словами віцепрем'єр-міністра, сторони домовилися опрацювати питання роботи змішаної комісії у сфері автомобільних перевезень.