Віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба і міністр транспорту та зв’язку Республіки Болгарія Корман Ісмаїлов обговорили питання запуску залізничного пасажирського сполучення між країнами.
30 березня 2026, 16:44
Україна і Болгарія планують запустити тестове залізничне сполучення
Що відомо
«Працюємо над запуском пасажирського залізничного сполучення Україна — Болгарія через Румунію. Мета — тестовий запуск уже цього літа у тристоронньому форматі. Важливо забезпечити конкурентну пропозицію за рахунок PSO», — йдеться в повідомленні.
Під час зустрічі її учасники також обговорили ще кілька важливих питань. Зокрема, йшлося про розвиток стратегічних транспортних коридорів, дунайського кластеру та автомобільної інфраструктури. За словами віцепрем'єр-міністра, сторони домовилися опрацювати питання роботи змішаної комісії у сфері автомобільних перевезень.
Джерело: Мінфін
