Через СЕП проходить 99% усіх міжбанківських переказів

Через систему електронних платежів (СЕП) Національного банку України проходить понад 99% усіх міжбанківських переказів. У середньому за одну добу СЕП обробляє близько 1,5 мільйона платежів, загальна сума яких сягає неймовірних 778 мільярдів гривень. Про це свідчать дані Звіту НБУ за результатами комплексного оцінювання СЕП за 2025 рік.

Десятикратний запас

Під час введення в експлуатацію оновленої версії системи (СЕП-4.1) результати тестування показали, що інфраструктура має приблизно десятиразовий запас за своєю пропускною спроможністю.

Наявність такого масштабного резерву є критично важливою: вона гарантує безперебійну роботу всього фінансового сектору України навіть у разі раптових пікових навантажень або цілеспрямованих кібератак.

Парадокс статистики

Статистика за дев'ять місяців 2025 року демонструє дуже специфічний розподіл завантаженості системи між її учасниками. На ринку спостерігається чітка диспропорція між кількістю операцій та їхнім грошовим обсягом:

Комерційні банки: абсолютні лідери за кількістю транзакцій. Вони генерують 96,9% від усіх переказів у системі. Проте у грошовому вимірі ця величезна маса дрібних платежів становить лише трохи понад 54% від загального обсягу коштів.

Національний банк України: На регулятора припадає мікроскопічна частка за кількістю операцій — лише 0,03%. Однак ці поодинокі транзакції формують понад 42% від загальної суми коштів, що проходять через СЕП.

Чому виникає така розбіжність?

Такий контраст легко пояснюється природою самих фінансових інституцій. Комерційні банки щодня проводять мільйони дрібних і середніх переказів: зарплати населення, оплата комуналки, розрахунки бізнесу за товари та послуги.

Натомість Національний банк здійснює глобальні макроекономічні транзакції. Йдеться про розрахунки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), видачу кредитів рефінансування банкам або валютні інтервенції. У таких операціях кількість платежів мінімальна, але сума кожного окремого переказу може вимірюватися десятками мільярдів гривень.