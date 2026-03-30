Оператор лотерей «Патріот» оскаржить рішення регулятора

АТ «Патріот» оскаржить рішення регулятора про анулювання ліцензії у встановленому порядку. Про це йдеться в повідомленні оператора.

Позиція компанії

Компанія вважає це рішення неправомірним, а висунуті звинувачення — безпідставними. Вони ґрунтуються на недостовірній інформації, яка не має нічого спільного з дійсними обставинами.

АТ «Патріот» здійснює діяльність відповідно до чинного законодавства України, працює відкрито та прозоро. Структура власності компанії є публічною, а кінцевим бенефіціарним власником є громадянин України.

Компанія розраховує на об'єктивний та справедливий перегляд рішення регулятора у судовому порядку.

Передісторія

Як писав «Мінфін», регулятор грального бізнесу PlayCity офіційно припинив дію ліцензії оператора лотерей «Патріот» через невідповідність кінцевого бенефіціарного власника законодавчим вимогам.

Підставою для анулювання ліцензії стала інформація, надана Державним бюро розслідувань.