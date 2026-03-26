PlayCity припинив дію ліцензії оператора лотерей «Патріот»

Регулятор грального бізнесу PlayCity офіційно припинив дію ліцензії оператора лотерей «Патріот» через невідповідність кінцевого бенефіціарного власника законодавчим вимогам. Про це повідомляє пресслужба держагентства.

Чому ухвалено таке рішення

Підставою для анулювання ліцензії стала інформація, надана Державним бюро розслідувань.

У процесі ліцензування та регулярних перевірок PlayCity на постійній основі залучає правоохоронні органи для детального аналізу діяльності компаній, що дозволяє виявляти приховані загрози та невідповідності чинному законодавству.

PlayCity наголошує, що сучасний ринок лотерей в Україні має функціонувати виключно на засадах безпеки для держави та кожного окремого громадянина.