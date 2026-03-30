FinAwards 2026: який банк був визнаний «народним»

У номінації «Народний банк», за версією премії FinAwards 2026, виграв А-Банк . Про це було оголошено під час церемонії нагородження переможців премії у п'ятницю, 27 березня.

Друге місце — monobank, а третю сходинку зайняв Глобус банк. У першу п'ятірку також увійшли Альянс Банк і Юнекс Банк.

Рейтинг будується на підставі відгуків відвідувачів «Мінфіну» про якість обслуговування в банках.

Про премію

FinAwards 2026 — це щорічна премія, який проводиться уже 9-ий рік поспіль. Засновники премії — фінансове видання «Мінфін» таFinance.ua.

Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.