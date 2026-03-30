У номінації «Народний банк», за версією премії FinAwards 2026, виграв А-Банк. Про це було оголошено під час церемонії нагородження переможців премії у п'ятницю, 27 березня.
30 березня 2026, 13:21
FinAwards 2026: який банк був визнаний «народним»
Друге місце — monobank, а третю сходинку зайняв Глобус банк. У першу п'ятірку також увійшли Альянс Банк і Юнекс Банк.
Рейтинг будується на підставі відгуків відвідувачів «Мінфіну» про якість обслуговування в банках.
Про премію
FinAwards 2026 — це щорічна премія, який проводиться уже 9-ий рік поспіль. Засновники премії — фінансове видання «Мінфін» таFinance.ua.
Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.
Джерело: Мінфін
