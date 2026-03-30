Через кризу в Перській затоці Австралія терміново знижує податок на бензин

Австралія тимчасово зменшить вдвічі податок на пальне, щоб захистити споживачів від впливу світових цін, які різко зросли через поглиблення конфлікту в Перській затоці, що перевернуло постачання. Про це повідомляє Bloomberg.

Як зміниться податок

Прем'єр-міністр Ентоні Албанез заявив, що податок на бензин і дизельне пальне з середи буде знижено приблизно на 26 австралійських центів ($0,18) за літр. За даними уряду, це зменшить вартість заправки 65-літрового (17-галонного) бака майже на 19 австралійських доларів.

«Чим довше триватиме ця війна, тим гіршими будуть наслідки», — сказав Албанез, оголошуючи про тримісячне зниження податку.

Уряд також зменшить податок на важкі транспортні засоби, такі як вантажівки й автобуси, на наступні три місяці й відкладе заплановане підвищення цієї ставки на шість місяців.

Ціни на АЗС

Ціни на бензин і дизельне пальне на заправках зросли до рекордних значень, оскільки панічні покупки підвищили попит, особливо в сільській місцевості, й призвели до того, що на деяких автозаправних станціях закінчилося пальне. Уряд закликав водіїв не купувати більше, ніж їм потрібно, і заявляє, що імпорт палива в країні перебуває на нормальному рівні, попри скасування кількох вантажних перевезень.

Очікується, що ці заходи коштуватимуть близько 2,55 млрд австралійських доларів і знизять індекс споживчих цін на 0,5%, повідомив міністр фінансів Джим Чалмерс. Інфляція вже зростала з середини минулого року, причому Чалмерс раніше попереджав, що вона може перевищити 4,5% через різке зростання цін на енергоносії, що значно перевищує цільовий показник центрального банку.

Однак цих заходів може бути недостатньо для стримування зростання цін у довгостроковій перспективі. Головний економіст Westpac Banking Corp. Люсі Елліс переглянула свій прогноз щодо підвищення процентної ставки Резервним банком Австралії до трьох разів цього року, що призведе до підвищення готівкової ставки до 4,85% — найвищого рівня з кінця 2008 року.

Зниження «зменшує короткострокові перспективи інфляції, але пік у 5,4% у червневому кварталі залишається ймовірним», — сказала Елліс, яка раніше працювала в Резервному банку, зазначивши, що це оголошення не впливає на ціни на інші нафтові продукти, включаючи авіаційне паливо.

Востаннє Австралія тимчасово вдвічі знизила акциз на паливо 2022 року, щоб допомогти послабити тиск на вартість життя, оскільки світові ціни на нафту зросли після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Цей захід тривав шість місяців.