Через кризу в Перській затоці Австралія терміново знижує податок на бензин

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 березня 2026, 12:59

Через кризу в Перській затоці Австралія терміново знижує податок на бензин

Австралія тимчасово зменшить вдвічі податок на пальне, щоб захистити споживачів від впливу світових цін, які різко зросли через поглиблення конфлікту в Перській затоці, що перевернуло постачання. Про це повідомляє Bloomberg.

Австралія тимчасово зменшить вдвічі податок на пальне, щоб захистити споживачів від впливу світових цін, які різко зросли через поглиблення конфлікту в Перській затоці, що перевернуло постачання.

Як зміниться податок

Прем'єр-міністр Ентоні Албанез заявив, що податок на бензин і дизельне пальне з середи буде знижено приблизно на 26 австралійських центів ($0,18) за літр. За даними уряду, це зменшить вартість заправки 65-літрового (17-галонного) бака майже на 19 австралійських доларів.

«Чим довше триватиме ця війна, тим гіршими будуть наслідки», — сказав Албанез, оголошуючи про тримісячне зниження податку.

Уряд також зменшить податок на важкі транспортні засоби, такі як вантажівки й автобуси, на наступні три місяці й відкладе заплановане підвищення цієї ставки на шість місяців.

Ціни на АЗС

Ціни на бензин і дизельне пальне на заправках зросли до рекордних значень, оскільки панічні покупки підвищили попит, особливо в сільській місцевості, й призвели до того, що на деяких автозаправних станціях закінчилося пальне. Уряд закликав водіїв не купувати більше, ніж їм потрібно, і заявляє, що імпорт палива в країні перебуває на нормальному рівні, попри скасування кількох вантажних перевезень.

Очікується, що ці заходи коштуватимуть близько 2,55 млрд австралійських доларів і знизять індекс споживчих цін на 0,5%, повідомив міністр фінансів Джим Чалмерс. Інфляція вже зростала з середини минулого року, причому Чалмерс раніше попереджав, що вона може перевищити 4,5% через різке зростання цін на енергоносії, що значно перевищує цільовий показник центрального банку.

Однак цих заходів може бути недостатньо для стримування зростання цін у довгостроковій перспективі. Головний економіст Westpac Banking Corp. Люсі Елліс переглянула свій прогноз щодо підвищення процентної ставки Резервним банком Австралії до трьох разів цього року, що призведе до підвищення готівкової ставки до 4,85% — найвищого рівня з кінця 2008 року.

Зниження «зменшує короткострокові перспективи інфляції, але пік у 5,4% у червневому кварталі залишається ймовірним», — сказала Елліс, яка раніше працювала в Резервному банку, зазначивши, що це оголошення не впливає на ціни на інші нафтові продукти, включаючи авіаційне паливо.

Востаннє Австралія тимчасово вдвічі знизила акциз на паливо 2022 року, щоб допомогти послабити тиск на вартість життя, оскільки світові ціни на нафту зросли після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Цей захід тривав шість місяців.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Bely
Bely
30 березня 2026, 13:09
#
А у нас єбачки пропонують
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
30 березня 2026, 13:46
#
У них нет войны. Налоги должны увеличиваться для финансирование нашей же защиты от агрессора.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами