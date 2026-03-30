Фінляндія доплачує пенсію українцям: кому та скільки

Які умови виплати пенсія у Фінляндії

Важливо розрізняти поняття:

Трудова — це пенсія на яку особа заробила, завдяки роботі чи підприємництву.

А от пенсія від Kela — kansaneläke — має назву народна.

Українці мають право саме на народну пенсію. Вона виплачується:

за віком — vanhuuseläke — коли особа сягає віку 65 років;

унаслідок втрати працездатності (työkyvyttömyyseläke) чи як реабілітаційну допомогу (kuntoutustuki) — якщо ви не маєте змоги працювати через хворобу протягом тривалого періоду.

Окрім цього, Kela може дати додаткову гарантійну пенсію (takuueläke). Вона виплачується, якщо інших не вистачає, аби покрити витрати.

Зауважимо, що повна сума гарантійної виплати це — 991 євро на місяць. Проте вона надається лише після оформлення усіх інших видів пенсії на, які ви маєте право не тільки у Фінляндії, а і за її межами.