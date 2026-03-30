Google дозволив переносити історію чатів та «пам'ять» із ChatGPT і Claude у Gemini

Компанія Google представила нові інструменти для свого ШІ-асистента Gemini, які дозволяють користувачам безшовно імпортувати власні налаштування, персональний контекст та повну історію листування з інших платформ (як-от ChatGPT чи Claude). Головна мета оновлення — позбавити людей необхідності навчати новий ШІ «з чистого аркуша». Про це повідомляється в офіційному блозі Google.

Навчання Gemini

Нова функція імпорту пам'яті дозволяє швидко перенести ваші ключові вподобання, стиль спілкування, факти з життя та робочі інструкції у Gemini. Процес міграції складається з кількох простих кроків:

У налаштуваннях Gemini необхідно обрати нову опцію імпорту.

Система згенерує спеціальний текстовий промпт (запит), який потрібно скопіювати та вставити у ваш поточний ШІ-додаток (наприклад, ChatGPT).

Коли інша нейромережа згенерує підсумкове резюме ваших вподобань на основі минулого спілкування, цей текст потрібно скопіювати і вставити назад у Gemini.

Gemini проаналізує інформацію та збереже її у вашому персональному контексті для використання у майбутніх розмовах.

Перенесення повної історії розмов

Окрім загальних налаштувань, Google реалізував можливість фізичного перенесення цілих діалогів. Щоб продовжити роботу над старими проєктами без втрати контексту, користувачам потрібно:

Запросити експорт даних у своєму поточному ШІ-сервісі (зазвичай завантажується у форматі ZIP-архіву).

Завантажити цей ZIP-файл (розміром до 5 ГБ) у відповідному розділі налаштувань Gemini.

Після опрацювання даних імпортовані чати з'являться в бічному меню зі спеціальною позначкою. У них можна буде здійснювати пошук і продовжувати спілкування так, ніби воно завжди відбувалося в Gemini.

Важливий нюанс: імпортується лише текстова складова діалогів. Згенеровані зображення, прикріплені проєктні файли чи документи з інших платформ перенесені не будуть (їх доведеться завантажувати в чат повторно).

Від «Минулих чатів» до «Пам'яті»

Щоб відобразити нові глибинні можливості ШІ до запам'ятовування, Google найближчими тижнями змінить назву розділу «Минулі чати» (Past chats) на «Пам'ять» (Memory) в інтерфейсі застосунку. Цей крок є частиною ширшого розгортання функції Personal Intelligence, яка дозволяє Gemini аналізувати дані з вашого Gmail, Google Photos та історії пошуку (за умови надання згоди) для надання максимально релевантних і персоналізованих відповідей.