Доходи від оренди житла: податківці розповіли про правила перевірки

Доходи від оренди нерухомості в Україні у 2026 році залишаються під пильною увагою податкової. Головне управління ДПС у Запорізькій області розповідає про базові правила та строки.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто платить податки

Якщо орендар не є самозайнятою особою, відповідальність за нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військового збору покладається на орендодавця.

Строки сплати

Орендодавець має самостійно нарахувати та сплатити податки протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу.

Декларування доходів

Усі отримані протягом року доходи від оренди, а також сплачені податки, необхідно відобразити у річній податковій декларації про майновий стан і доходи.

Роль нотаріусів і рієлторів

У разі нотаріального посвідчення договору оренди нотаріус зобов’язаний передати інформацію про такий договір до податкового органу за адресою орендодавця.

Якщо договір укладається за участі рієлтора або агентства нерухомості, вони також повинні повідомити податкову про укладений договір.

Що це означає

Податкова посилює контроль за ринком оренди нерухомості. Фактично всі угоди стають прозорішими, а уникнути декларування доходів стає складніше.