Найбільший у Китаї автовиробник BYD втратив 19% прибутку за рік

Найбільший китайський виробник електромобілів BYD зафіксував падіння чистого прибутку у четвертому кварталі на 38% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за 2025 рік, зазначає Nikkei Asia.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зниження прибутку

Як зазначається, прибуток BYD знижується вже третій квартал поспіль — на тлі слабкого попиту на внутрішньому ринку та застарілого модельного ряду.

За підсумками трьох місяців, що завершилися 31 грудня, компанія заробила 9,3 млрд юанів ($1,35 млрд) чистого прибутку — це значно менше за очікувані аналітиками 12,29 млрд юанів. Виторг за цей період склав 237,7 млрд юанів, скоротившись на 13,5%.

У річному вимірі чистий прибуток BYD зменшився на 19% — до 32,6 млрд юанів ($4,72 млрд), що стало першим спадом із 2021 року. Водночас виторг зріс лише на 3% — до 804 млрд юанів ($112 млрд), продемонструвавши найповільнішу динаміку за останні шість років.

У компанії пояснюють падіння рентабельності загостренням цінової конкуренції та активним використанням агресивних маркетингових інструментів.

Із вересня BYD перебуває у шестимісячному спаді продажів: покупці відкладають придбання авто або обирають більш привабливі пропозиції конкурентів.

У січні-лютому 2026 року, після скасування державних субсидій на електромобілі, компанія реалізувала понад 400 тис. авто — на 36% менше, ніж за аналогічний період торік. За даними Китайської асоціації автовиробників, загальний ринок електрокарів у Китаї за цей час скоротився на 27,5%.

Акції BYD на Гонконзькій біржі втратили майже 40% від свого пікового рівня, зафіксованого у травні.

Як зазначив керівник досліджень автомобільного та промислового сектору Великого Китаю в BofA Global Research Мін Хсун Лі, BYD не є винятком — галузь загалом стикається з уповільненням продажів.

Водночас, за його словами, подорожчання бензину на тлі війни в Ірані може зіграти на користь компанії, стимулювавши попит на електромобілі.