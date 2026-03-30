Німеччина відмовляється від монет в 1 і 2 центи: що зміниться на касі

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
30 березня 2026, 9:06

Німеччина відмовляється від монет в 1 і 2 центи: що зміниться на касі

Німецький федеральний банк запропонував закріпити правило округлення у законі. Якщо ухвалять ініціативу, при оплаті готівкою підсумкова сума автоматично округлятиметься до найближчих п'яти центів — вгору або вниз. Федеральне міністерство фінансів закликало взяти просування цього заходу на себе. Про це пише Аusnews.de.

Німецький федеральний банк запропонував закріпити правило округлення у законі.

Що зміниться на касі

Принцип працює так: якщо підсумкова сума закінчується на 1 або 2 центи — вона заокруглюється вниз, якщо на 3 або 4 центи — вгору. Наприклад, замість 4,99 євро заплатіть рівно 5,00 євро, а замість 1,02 євро лише 1,00 євро. При цьому ціни на товари не змінюються. Округлення відбувається тільки на касі і тільки при оплаті готівкою — на карткові платежі правило не поширюється.

Чому Бундесбанк хоче позбутися дрібних монет

Буркхард Бальц, член правління Бундесбанку та голова Національного форуму з готівкових грошей, пояснює логіку ініціативи прямо: «Відмова від монет в 1 і 2 центи зробить готівку зручнішою для людей, а сам оборот готівки — надійнішим та ефективнішим». Є й практична сторона: дрібні монети майже не повертаються в обіг — їх відкладають, втрачають або осідають у ящиках. При цьому їхнє карбування, упаковка та доставка обходяться непропорційно дорого щодо їхнього ж номіналу.

Що місцеві жителі думають про монети

Судячи з опитувань, більшість німців поділяють цю позицію. За даними останнього Eurobarometer — щорічного дослідження Європейської комісії, що охоплює всі країни ЄС, більшість опитаних виступили за повне скасування монет в 1 і 2 центи. Дрібні монети давно перетворилася на незручність: її неохоче беруть на здачу, уникають використовувати і просто збирають будинки без будь-якої користі.

Хто вже відмовився

Німеччина у цьому питанні не була б першою. Багато європейських країн вже давно відмовилися від монет в 1 і 2 центи або ввели обов'язкове заокруглення:

  • Фінляндія ніколи не випускала ці монети в обіг; округлення до 5 центів діє від самого запровадження євро.
  • Нідерланди — карбування припинено; готівкові платежі округляються до 5 центів.
  • Бельгія — добровільне округлення з 2014 року, обов'язкове згідно із законом — з 2019-го.
  • Ірландія — добровільне округлення з 2015 року, обов'язкове — з 2019-го.
  • Італія — карбування припинено; підсумкова сума на касі округляється.
  • Словаччина — нові монети більше не випускаються, діє правило заокруглення.
  • Естонія — обов'язкове округлення запроваджено з січня 2025 року.

Єдиного рішення для всього ЄС поки що немає. Саме тому Національний форум із готівкових грошей закликає виробити єдині правила округлення на рівні всього Євросоюзу.

Першим кроком форум звернувся до Федерального міністерства фінансів з проханням створити необхідну правову базу в Німеччині. Коли й станеться це взагалі — поки що залишається відкритим питанням.

Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 3

Hennady
Hennady
30 березня 2026, 9:31
«Дрібні монети давно перетворилася на незручність: її (кого її - незручність?, якщо монети, то їх) неохоче беруть на здачу, уникають використовувати і просто збирають будинки без будь-якої користі.»
«просто збирають будинки» ?!
«збирають будинки без будь-якої користі» — чому будинки збирають без користі? у них можна жити, здавати в оренду, продати…
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
30 березня 2026, 10:16
«Пекельні борошна» від автора і його джіпітішечки.
ololo trololo
ololo trololo
30 березня 2026, 11:05
О, і в них інфляція нарешті відчулася :)
