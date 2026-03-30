30 березня 2026, 8:41

Війна з Іраном позбавила сектор люксу $100 млрд капіталізації

Найбільші компанії-виробники люксових речей втратили понад 15% від ринкової вартості з початку конфлікту з Іраном, передає CNBC.

Що відбувається із сектором

Акції LVMH і Hermès цього місяця знизилися приблизно на 16% і 20% відповідно, тоді як індекс S&P 500 втратив понад 7%. Падіння котирувань призвело до скорочення сукупної ринкової капіталізації великих люксових компаній приблизно на $100 млрд, при цьому LVMH та Hermès втратили понад $40 млрд кожна.

Папери Ferrari також подешевшали на 15%, компанія спочатку оголосила про тимчасове призупинення постачання на Близький Схід, а потім почала переправляти автомобілі в регіон літаками, писала Financial Times 26 березня. Bentley, Maserati та інші виробники автомобілів класу люкс також призупинили постачання до країн Перської затоки.

Що кажуть експерти

«Наразі ми не бачимо впливу на виробництво, — цитує CNBC коментар гендиректора Bentley Франка-Штеффена Валізера, який він дав під час останнього конференц-колу з інвесторами. — Але, безумовно, у клієнтів на Близькому Сході зараз зовсім інші думки, ніж купівля нового Bentley».

Минулого року Близький Схід був ринком люксових товарів у світі, що найбільш швидко зростав, показавши зростання на рівні 6−8% на тлі практично нульової динаміки в глобальному масштабі, зазначає аналітик Bernstein Лука Солка.

Зараз на регіон припадає близько 6% світового продажу люксових товарів, і він може наблизитися за цим показником до Японії, на яку припадає близько 9%, вважає Солка.

Головним драйвером зростання ринку люксу на Близькому Сході став Дубай в Об'єднаних Арабських Еміратах: на нього припадає близько 80% приросту ринку в ОАЕ, при цьому самі ОАЕ забезпечують більше половини зростання ринку люксу всього регіону, випливає з дослідження Morgan Stanley, яке цитує CNBC.

Що турбує ринок

Настрої інвесторів у галузі зараз «найнегативніші за останні роки», зазначила аналітик UBS Зузанна Пуш у замітці для інвесторів, яку цитує CNBC.

На початку року інвестори розраховували на відновлення ринку люксу, але «посилення геополітичної невизначеності, ймовірно, чинитиме тиск на прибуток компаній галузі у короткостроковій перспективі та відкладе довгоочікуваний перелом фундаментальних показників», зазначила аналітик.

Проблеми на Близькому Сході виникли у критичний момент для люкс-сегменту. Після двох років стагнації ринок розраховував на відновлення у 2026 році. У Китаї намітилося помірне покращення продажів після кількох років зниження. Американські покупці люксових товарів залишаються стійкими до близькосхідної кризи завдяки зростанню добробуту на тлі розвитку ШІ та фондового ринку. У Європі попит підтримується, зокрема, за рахунок туристичних витрат, пише CNBC.

Солка з Bernstein зазначив, що якщо продажі люксових брендів на Близькому Сході в березні скоротяться вдвічі — те, що він називає найгіршим сценарієм, — це знизить квартальне зростання приблизно на 1 п.п. для багатьох компаній сектору.

Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
