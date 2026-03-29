Адміністрація Трампа запустила OnlyFarms

Адміністрація президента США Дональда Трампа представила «OnlyFarms» — портал, що висвітлює її сільськогосподарську політику, — та запросила на зустріч до Білого дому фермерів з усієї країни. Їх зустріли величезним золотим трактором на галявині. Про це ідеться в повідомленні Білого дому.

«Золотий вік» американського сільського господарства

Трамп оголосив про «золотий вік» американського сільського господарства та позиціював себе як захисника американських фермерів.

— The White House (@WhiteHouse) March 28, 2026

Зокрема, він пообіцяв посилити гарантії кредитування малого бізнесу для галузі, яка сильно постраждала від митних тарифів та зростання цін через війну в Ірані.

Трамп закликав великі компанії з виробництва тракторів, такі як John Deere та Caterpillar, «виробляти більші, кращі трактори за значно менші гроші». Він пообіцяв, що його адміністрація «скоротить величезну кількість нісенітниць, які обов’язково встановлюються на трактори та всі вантажівки, що вартує [виробникам] цілий статок».

Окрім того, Трамп анонсував «драматичне оновлення» стандартів відновлюваного пального. Він заявив, що буде домагатися дій Конгресу для дозволу на використання E15 — дешевшої бензинової суміші, що складається на 15% з етанолу та обмежена для використання влітку.