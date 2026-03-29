Україна увійшла до топ-10 країн із найбільшим зростанням цін на дизель на тлі конфлікту навколо Ірану — Investor Insight

Світові ціни на дизельне пальне різко зросли після загострення конфлікту навколо Ірану. Найбільше подорожчання зафіксовано в країнах Азії, свідчать дані Global Petrol Prices.

Хто в лідерах зростання

Найбільше дизель подорожчав на Філіппінах — на 81,6%. На другому місці Нігерія (+78,3%), далі — Малайзія (+57,9%) та Австралія (+52,1%).

Суттєве зростання також зафіксовано у В'єтнамі (+45,9%), Сінгапурі (+44,0%) та США (+41,2%).

Ситуація в Україні

В Україні ціни на дизель зросли на 33,9%, що відповідає загальносвітовому тренду, але нижче за показники більшості азійських країн.

Для порівняння:

Канада — +36,9%

Німеччина — +30,9%

Франція — +27,8%

Китай — +25,4%

Велика Британія — +18,0%.

Найменше зростання

Найнижчі темпи подорожчання зафіксовані в країнах Близького Сходу та окремих великих економіках: Катар і ОАЕ — по +7,9%, Японія — +14,0%, Південна Корея — +15,1%, росія — +0,5%, Індія та Саудівська Аравія — без змін.

Причини

Експерти пояснюють динаміку кількома факторами: ризики для поставок нафти через геополітичну напругу; зростання вартості логістики; залежність багатьох країн від імпорту пального.

Загалом саме азійські ринки виявилися найбільш чутливими до шоків, що й призвело до рекордного зростання цін на дизель у регіоні.