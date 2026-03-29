Світові ціни на дизельне пальне різко зросли після загострення конфлікту навколо Ірану. Найбільше подорожчання зафіксовано в країнах Азії,свідчать дані Global Petrol Prices.
Україна увійшла до топ-10 країн із найбільшим зростанням цін на дизель на тлі конфлікту навколо Ірану — Investor Insight
Хто в лідерах зростання
Найбільше дизель подорожчав на Філіппінах — на 81,6%. На другому місці Нігерія (+78,3%), далі — Малайзія (+57,9%) та Австралія (+52,1%).
Суттєве зростання також зафіксовано у В'єтнамі (+45,9%), Сінгапурі (+44,0%) та США (+41,2%).
Ситуація в Україні
В Україні ціни на дизель зросли на 33,9%, що відповідає загальносвітовому тренду, але нижче за показники більшості азійських країн.
Для порівняння:
- Канада — +36,9%
- Німеччина — +30,9%
- Франція — +27,8%
- Китай — +25,4%
- Велика Британія — +18,0%.
Найменше зростання
Найнижчі темпи подорожчання зафіксовані в країнах Близького Сходу та окремих великих економіках: Катар і ОАЕ — по +7,9%, Японія — +14,0%, Південна Корея — +15,1%, росія — +0,5%, Індія та Саудівська Аравія — без змін.
Причини
Експерти пояснюють динаміку кількома факторами: ризики для поставок нафти через геополітичну напругу; зростання вартості логістики; залежність багатьох країн від імпорту пального.
Загалом саме азійські ринки виявилися найбільш чутливими до шоків, що й призвело до рекордного зростання цін на дизель у регіоні.
