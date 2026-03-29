Катар та Україна підписали угоду про оборонну співпрацю

Катар та Україна підписали в суботу, 28 березня, угоду про оборонну співпрацю, яка включає роботу над протидією ракетам та безпілотникам. Про це йдеться у заяві уряду Катару під час візиту до емірату президента України Володимира Зеленського, пише DW.

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що включає угода

Угода включає співпрацю в технологічних сферах, розвиток спільних інвестицій та обмін досвідом у протидії ракетам та безпілотним авіаційним системам.

Три угоди за візит

Зеленський тим часом під час спілкування з журналістами заявив, що одним з підсумків його візиту до країн Близького Сходу стане підписання трьох угод про співробітництво.

Наразі, за словами Зеленського, угоди вже підписано із Саудівською Аравією та Катаром, а невдовзі буде підписано з ОАЕ. «Це буде впродовж кількох днів. У нас залишилися люди, які — ми вчора про це домовилися з президентом — працюють з обох боків над юридичною складовою», — розповів Зеленський.

За словами українського президента, усі ці три угоди розраховані на 10 років. «Тобто ми впродовж цих 10 років будемо займатися копродукцією, будувати заводи та лінії виробництва як у нашій країні, так і в цих країнах», — повідомив президент.

Водночас президент України запевнив, що про участь українських військових у бойових діях на Близькому Сході не йдеться. «Нам вистачає своєї війни. Що стосується нашої експертизи, як захищатись, це інше питання», — наголосив він