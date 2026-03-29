Нові правила для українців у США, Канаді та Британії: як отримати паспорт без черг

МЗС оголосили, що незабаром українці за кордоном отримають ще один важливий крок до спрощення бюрократичних процедур. Найближчим часом у Великій Британії, Канаді та США запрацює механізм отримання закордонних паспортів через мережу сервісних центрів VFS Global. Відтепер громадянам не доведеться повторно їхати до посольств чи консульств, щоб забрати готовий документ, пише Visitukraine.today.

Як українцю можна отримати паспорт у США, Канаді та Великій Британії?

Ініціатором змін виступило Міністерство закордонних справ України, яке завершило підготовку до запуску експериментального проєкту разом із компанією VFS Global. Йдеться про можливість адресної доставки або отримання паспортів у спеціалізованих центрах.

У межах пілотного запуску українці зможуть обирати альтернативний спосіб отримання документа — не в дипломатичній установі, а в одному з 35 сервісних центрів VFS Global. Це суттєво зменшить кількість поїздок, черг і витрат часу.

Нововведення має стратегічне значення в умовах повномасштабної війни. Через Російське вторгнення в Україну у 2022 році, мільйони українців опинилися за кордоном і змушені регулярно звертатися до консульських установ.

Особливо актуально це для великих країн, таких як США чи Канада, де відстань до найближчого консульства може вимірюватися сотнями кілометрів.

Що відомо про VFS Global?

VFS Global — це міжнародна компанія, яка спеціалізується на аутсорсингу візових, паспортних і консульських послуг. Вона співпрацює з урядами понад 60 країн світу та має широку мережу сервісних центрів.

Компанія займається прийомом документів, збором біометричних даних і видачею готових паспортів, виступаючи посередником між заявником і державними органами.

Чи безпечно отримувати паспорт через VFS Global?

Попри спрощення процедури, ключові вимоги до безпеки залишаються незмінними. Отримання паспорта буде можливе лише після обов’язкової процедури верифікації особи, що гарантує:

захист персональних даних,

правильну ідентифікацію отримувача,

мінімізацію ризиків зловживань.

Таким чином, новий сервіс поєднує зручність і високі стандарти безпеки.

Коли отримання документів через VFS Global стане доступним?

Пілотний запуск проєкту стартує вже з наступного тижня. Українці, які подаватимуть документи на оформлення паспорта у дипломатичних установах у Великій Британії, Канаді та США, зможуть обрати опцію отримання документа через центри VFS Global.