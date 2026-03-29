29 березня 2026, 9:57

Україна серед ризикових ринків: інвестори закладають майже 20% премії

Visualcapitalist на оцінках професора Нью-Йоркського університету Асвата Дамодарана підготувало карту, яка показує премії за ризик акцій у всьому світі. Ці премії відображають додатковий дохід, якого вимагають інвестори для вкладення коштів у кожній країні, причому вищі значення сигналізують про більший сприйнятий ризик.

Visualcapitalist на оцінках професора Нью-Йоркського університету Асвата Дамодарана підготувало карту, яка показує премії за ризик акцій у всьому світі.

Що показує карта

Розрив разючий. У той час як у кількох стабільних економіках цей показник становить близько 4−5%, у країнах, що стикаються з конфліктами або економічним колапсом, цей показник може перевищувати 30%, що підкреслює, наскільки разюче різниться сприйняття ризику на світових ринках.

Найризикованіші країни світу

Щоб оцінити премію за інвестиційний ризик, Дамодаран розглянув кредитний рейтинг кожної країни та те, скільки додаткових відсотків хочуть отримувати інвестори під час кредитування. Для країн, де державні облігації недоступні або не торгуються, він базував свою оцінку на різниці в доходності акцій двох індексів ринків, що розвиваються.

Як останній крок, він додав цю премію за ризик країни до своєї оцінки премії за ризик акцій на розвиненому ринку.

Найбільш ризикованими країнами є ті, що переживають війну, санкції та економічний колапс. Білорусь, Ліван, Судан та Венесуела мають найвищі премії за ризик акцій — по 30,9%. Україна — 19,8%.

Білоруси зіткнулися з жорсткими політичними репресіями у відповідь на оспорюване переобрання Олександра Лукашенка у 2020 році. Ліван вважається недієздатною державою, оскільки управління та економіка зазнали краху, а на вулицях присутні озброєні групи.

З 2023 року в Судані триває громадянська війна, яка спричинила руйнівну гуманітарну кризу. Тим часом Венесуела має довгу історію нестабільності; неефективне управління нафтовою промисловістю та економікою призвело до хаосу в колись процвітаючій країні.

Країни, які вважаються безпечнішими для інвестицій

До найбезпечніших країн належать Канада, Німеччина, Швейцарія, Сінгапур, Швеція та Нідерланди, з преміями за ризик на рівні 4,2%. Інвестори, ймовірно, ставляться до них як до взаємозамінних.

США мають дещо вищу премію на рівні 4,5%, що може відображати нещодавню політичну поляризацію та вищу волатильність акцій. Дійсно, лозунг «Продавайте Америку «домінував у розмовах інвесторів на початку цього року на тлі економічної невизначеності, питань щодо незалежності Федеральної резервної системи та девальвації долара.

Тим не менш, це одна з лише 19 країн, у яких премії за ризик нижчі за 5%.

Європа неоднорідна. Південні країни, чиї економіки постраждали від боргової кризи 2009 року, мають вищі премії за ризик. Іспанія та Португалія мають цей показник на рівні 5,8%, Італія — 6,7%, а Греція — 7,1%.

Як інвестори підтримують ризикованіші ринки

Лише певні типи інвесторів готові робити ризиковані ставки.

Наприклад, пенсійні фонди, як правило, мають низьку толерантність до ризику, оскільки вони використовують пенсійні заощадження населення для інвестування.

Інвестиційні мандати також можуть обмежувати суму, яку фонд може розподілити на ринки, що розвиваються, або на високоризикові стратегії.

На практиці вони можуть отримати доступ до ризикованіших ринків опосередковано через диверсифіковані фонди, де вони можуть хеджувати свої ризики.

Незалежно від розміру винагороди, інвестори з ринків, що розвиваються, схильні зосереджуватися на країнах, які демонструють ознаки стабільності, економічних та бізнес-реформ, а також відповідність довгостроковим глобальним тенденціям.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
