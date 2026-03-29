FinAwards 2026: який банк виграв номінацію «Найкраща кредитка»

У номінації «Найкраща кредитна картка », за версією премії FinAwards 2026, виграв банк ПУМБ зі своєю карткою «Всеможу». Про це було оголошено під час церемонії нагородження переможців премії у п'ятницю, 27 березня.

Друге місце — чорна картка monobank, а третю сходинку зайняла кредитна картка «Універсальна» від Приватбанку.

Загалом у цій номінації брали участь 18 банків.

Про премію

FinAwards 2026 — це щорічна премія, який проводиться уже 9-ий рік поспіль. Засновники премії — фінансове видання «Мінфін» таFinance.ua.

Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.