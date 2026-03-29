FinAwards 2026: хто став банкіром року

Банкіром року, за версією премії FinAwards 2026, став голова правління ПУМБ Сергій Черненко. Про це було оголошено під час церемонії нагородження переможців премії у п'ятницю, 27 березня. Цю премію банкір отримує третій рік поспіль.

Сергій Черненко вже 14 років поспіль обіймає цю посаду, під його керівництвом ПУМБ став одним з найуспішніших приватних банків України, що входить до десяти найбільших банків України за ключовими показниками.

Про премію

FinAwards 2026 — це щорічна премія, який проводиться уже 9-ий рік поспіль. Засновники премії — фінансове видання «Мінфін» таFinance.ua.

Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.