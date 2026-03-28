Гонконг створює золотий хаб для союзників Китаю

Гонконг закликав центробанки країн — учасниць китайської ініціативи «Один пояс — один шлях» приєднатися до своєї клірингової системи для проведення операцій із золотом, пише Bloomberg. Місто планує стати альтернативою Лондону як великий центр торгівлі дорогоцінним металом.

Ініціатива доповнює недавні зусилля Пекіна щодо залучення суверенних держав до розміщення золотих резервів у материковому Китаї. Це частина ширшої стратегії розширення міжнародної привабливості юаня як інвестиційного активу.

Цього року влада запустила публічну кампанію з просування спеціального адміністративного району як центру торгівлі, фінансування та зберігання золота. Тестовий запуск державної клірингової системи намічено на поточний рік. Гонконг також підписав угоду про співпрацю з Шанхайською біржею золота та підтвердив плани розширити потужності сховищ до двох тисяч тонн протягом трьох років.

Участь центробанків може суттєво посилити амбіції Гонконгу, оскільки ті працюють із великими запасами золота у резервах. Втім, місту доведеться зіткнутися із серйозною регіональною конкуренцією — Сінгапур також планує розширити потужності сховищ та залучив JPMorgan Chase та UBS Group для підвищення ліквідності.