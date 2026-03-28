28 березня 2026, 15:15

Як виправити неправильні показання електролічильника: інструкція від YASNO

Із 30 березня по 3 квітня для клієнтів YASNO триває період передачі показань електролічильника. Саме від коректно внесених показань залежить сума у платіжці, адже рахунок формується за формулою: обсяг спожитої електроенергії x тариф. Втім, клієнти інколи помиляються і вносять неправильні показання. Як виправити помилку та коли це можливо зробити, пояснили в YASNO.

Із 30 березня по 3 квітня для клієнтів YASNO триває період передачі показань електролічильника.

Як виправити помилку

Якщо ви помітили помилку протягом офіційного періоду передачі показань (5 днів), то необхідно передати показання повторно.

У такому разі дані виправлять у поточному місяці, і рахунок буде сформований коректно (у разі якщо ви внесли дані не менші за попередні, які знімав контролер).

Якщо помилкові показання хочете скоригувати поза офіційним періодом передачі показань, то, врахуйте, що оператор системи розподілу прийме звернення, але перерахунок буде проведено лише в наступному місяці, оскільки поточний розрахунковий період уже закритий.

Що потрібно для внесення змін?

У будь-якій із ситуацій киянам необхідно надати оператору системи розподілу такі дані:

  • ПІБ;
  • адресу;
  • фото лічильника з актуальними показаннями, на якому добре видно номер лічильника та показання.

Звернення слід надіслати на email ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі»:
pokaznyky_kem@dtek.com.

«Передача показань через онлайн-сервіси займає максимум хвилину. Виділіть цей час, уважно зафіксуйте дані й передавайте їх щомісяця. Так ви завжди отримуватимете рахунки за фактично спожиту електроенергію», — нагадує генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
