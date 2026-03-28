Світ рухається до масштабної продовольчої кризи

Світовий агросектор опинився під загрозою через дефіцит синтетичних добрив, який може суттєво вплинути на врожаї та продовольчу безпеку. Про це попереджає фінансовий аналітик Лукас Еквуаме.

За його оцінками, близько 50% світового виробництва продовольства безпосередньо залежить від синтетичних добрив. Водночас напередодні посівної кампанії у Північній півкулі доступність цих ресурсів різко скоротилася.

Зокрема, приблизно 30% поставок добрив заблоковано через ситуацію в стратегічній протоці, ще близько 20% поставок скрапленого природного газу (СПГ) недоступні. Додатковий тиск створюють обмеження Китаю на експорт, які можуть зачепити ще до 30% глобальних поставок.

Експерт наголошує на критичній залежності виробництва добрив від природного газу. За його словами, більшість синтетичних добрив виготовляється саме з газу, що формує вразливий ланцюг: «немає газу — немає добрив — немає врожаю — немає їжі».

На цьому тлі ризики для глобального аграрного ринку зростають, особливо в умовах пікового попиту на добрива перед посівною. Це може призвести до подальшого підвищення цін на продукти харчування та посилення продовольчої нестабільності у світі.