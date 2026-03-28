Уряд переглянув формат податкових змін, які ще напередодні планували оформити як єдиний законопроєкт. Замість так званого «one big beautiful bill» вирішено подати одразу три окремі документи. Про це написав перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.
Уряд планує підвищувати податки: депутат Железняк розкрив деталі
Як підвищуватимуть податки
Йдеться про такі ініціативи:
запровадження змін для цифрових платформ;
- підвищення військового збору до 5%;
- скасування пільг на міжнародні поштові відправлення (для цього також знадобляться зміни до Митного кодексу).
«Водночас питання впровадження ПДВ для ФОП наразі відкладено. Уряд спробує переконати МВФ відмовитися від цієї вимоги.
Подати законопроєкти можуть вже найближчими днями — не виключено, що навіть сьогодні. Розгляд у парламенті попередньо планують на 7−9 квітня", — написав Железняк.
За його словами, однак процедура може затягнутися. Відповідно до регламенту, народні депутати мають 14 днів на подання альтернативних законопроєктів. Це означає, що кожен із трьох документів доведеться окремо:
Таким чином, для просування ініціатив знадобиться щонайменше три голосування по кожному законопроєкту.
Железняк каже, що без політичного консенсусу навіть перший етап — включення до порядку денного — може виявитися проблемним, що ризикує затягнути розгляд податкових змін у парламенті
Декларация главного «борца с коррупцией» депутата железняка. На момент его избрания от «голос» (фракция лишена гос финансирования за нецелевое использование средств), он проживал в общежитии —
Вид об'єкта: Інше, Гуртожиток Дата набуття права: 01.03.2013 . Найменування: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Інститут міжнародних відносин) На момент 2025 год —
Вид об'єкта: Квартира Дата набуття права: 01.08.2023 Загальна площа (м2): 134,4 Вартість 11 686 515 гривень. Вид об'єкта: Машиномісце (паркомісце) Дата набуття права: 01.01.2024 Найменування: ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ПЕЧЕРСЬКИЙ» Вас это как-то не напрягает? Может рассмотрим декларации других «борцунов» и «потужних оппозиционеров» Что нет? Не было «заказа»? А вам не интересно, что там с родственниками железняка в Донецке? Нет, тоже не интересно?
