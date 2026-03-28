Уряд планує підвищувати податки: депутат Железняк розкрив деталі

Уряд переглянув формат податкових змін, які ще напередодні планували оформити як єдиний законопроєкт. Замість так званого «one big beautiful bill» вирішено подати одразу три окремі документи. Про це написав перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

Як підвищуватимуть податки

Йдеться про такі ініціативи:

запровадження змін для цифрових платформ;

підвищення військового збору до 5%;

скасування пільг на міжнародні поштові відправлення (для цього також знадобляться зміни до Митного кодексу).

«Водночас питання впровадження ПДВ для ФОП наразі відкладено. Уряд спробує переконати МВФ відмовитися від цієї вимоги.

Подати законопроєкти можуть вже найближчими днями — не виключено, що навіть сьогодні. Розгляд у парламенті попередньо планують на 7−9 квітня", — написав Железняк.

За його словами, однак процедура може затягнутися. Відповідно до регламенту, народні депутати мають 14 днів на подання альтернативних законопроєктів. Це означає, що кожен із трьох документів доведеться окремо:

Таким чином, для просування ініціатив знадобиться щонайменше три голосування по кожному законопроєкту.

Железняк каже, що без політичного консенсусу навіть перший етап — включення до порядку денного — може виявитися проблемним, що ризикує затягнути розгляд податкових змін у парламенті