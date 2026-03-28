Уряд планує підвищувати податки: депутат Железняк розкрив деталі

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 березня 2026, 13:25

Уряд планує підвищувати податки: депутат Железняк розкрив деталі

Уряд переглянув формат податкових змін, які ще напередодні планували оформити як єдиний законопроєкт. Замість так званого «one big beautiful bill» вирішено подати одразу три окремі документи. Про це написав перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

Фото: Ярослав Железняк

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як підвищуватимуть податки

Йдеться про такі ініціативи:

запровадження змін для цифрових платформ;

  • підвищення військового збору до 5%;
  • скасування пільг на міжнародні поштові відправлення (для цього також знадобляться зміни до Митного кодексу).

«Водночас питання впровадження ПДВ для ФОП наразі відкладено. Уряд спробує переконати МВФ відмовитися від цієї вимоги.

Подати законопроєкти можуть вже найближчими днями — не виключено, що навіть сьогодні. Розгляд у парламенті попередньо планують на 7−9 квітня", — написав Железняк.

За його словами, однак процедура може затягнутися. Відповідно до регламенту, народні депутати мають 14 днів на подання альтернативних законопроєктів. Це означає, що кожен із трьох документів доведеться окремо:

Таким чином, для просування ініціатив знадобиться щонайменше три голосування по кожному законопроєкту.

Железняк каже, що без політичного консенсусу навіть перший етап — включення до порядку денного — може виявитися проблемним, що ризикує затягнути розгляд податкових змін у парламенті

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+75
agsmith15
28 березня 2026, 13:58
#
Ща Юзик вернется из Испании, сделает вам налоги как в ЕС
+
+30
GrugoriyHoland
28 березня 2026, 14:10
#
Железняк ну очень афффтаритетный источник, и опят же из «банды» фиалы!

Декларация главного «борца с коррупцией» депутата железняка. На момент его избрания от «голос» (фракция лишена гос финансирования за нецелевое использование средств), он проживал в общежитии —
Вид об'єкта: Інше, Гуртожиток Дата набуття права: 01.03.2013 . Найменування: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Інститут міжнародних відносин) На момент 2025 год —
Вид об'єкта: Квартира Дата набуття права: 01.08.2023 Загальна площа (м2): 134,4 Вартість 11 686 515 гривень. Вид об'єкта: Машиномісце (паркомісце) Дата набуття права: 01.01.2024 Найменування: ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ПЕЧЕРСЬКИЙ» Вас это как-то не напрягает? Может рассмотрим декларации других «борцунов» и «потужних оппозиционеров» Что нет? Не было «заказа»? А вам не интересно, что там с родственниками железняка в Донецке? Нет, тоже не интересно?
+
0
BigBend
28 березня 2026, 15:11
#
Так «розсматрюй», нащо ти тут ниєш?
+
0
zevs1
28 березня 2026, 16:18
#
Юзик и компания из Слуг Народа находящаяся в ЕС на тёплых берегах должны приехать в родную Украину и проголосовать за повышение налогов для того чтобы озолотиться и больше не вернуться в Украину, это клеймо на всю жизнь и на весь род который будет проклят всеми Украинцами и достанет их в любом месте особенно их детей внуков и их потомков.
Есть роковые решения, и они должны быть разумными, рабство закончилось сейчас другая эпоха, проблема в том что Слуги этого не понимают.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 21 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами