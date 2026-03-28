Польща зменшить акцизи на пальне до найнижчого рівня в ЄС

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
28 березня 2026, 12:33

Польща зменшить акцизи на пальне до найнижчого рівня в ЄС

Польща знизить податки на пальне, обмежить ціни на заправках і може запровадити податок на непередбачені прибутки для енергетичних компаній, заявив 26 березня прем'єр-міністр країни.

Польща знизить податки на пальне, обмежить ціни на заправках і може запровадити податок на непередбачені прибутки для енергетичних компаній, заявив 26 березня прем'єр-міністр країни.

Боротьба з високими цінами на пальне

Уряди по всій Європі докладають усіх зусиль, щоб пом'якшити вплив війни в Ірані на ціни на паливо, а такі країни, як Румунія й Угорщина, вже переходять до обмеження цін.

Ці заходи зменшать доходи бюджету приблизно на 1,6 млрд злотих на місяць, заявив міністр фінансів Анджей Доманський під час позачергового засідання уряду в четвер вдень.

Польща бореться зі швидким зростанням дефіциту бюджету, який, за прогнозами Європейської комісії, цього року досягне найвищого рівня в Європейському Союзі відносно економічного обсягу.

Як знизять ПДВ

Раніше 26 березня прем'єр-міністр Дональд Туск заявив на прес-конференції, що ПДВ на пальне знизиться з 23% до 8%, а акцизний податок буде знижено до мінімуму в ЄС — 29 грошей на бензин та 28 грошей на дизельне пальне.

Він додав, що Польща працює над податком на непередбачувані прибутки для нафтових компаній.

«Ще до великодніх свят ми повинні побачити падіння цін приблизно на 1,2 злотого за літр на все паливо», — сказав Туск.

«Ми хочемо, щоб це зниження мало реальний вплив на ціни, а не щоб наповнювати кишені тих, хто бере участь у торгівлі паливом, — додав він. — На період застосування цих знижок ПДВ й акцизного податку ми запровадимо максимальну роздрібну ціну на пальне».

Туск заявив, що Польща вживе заходів, якщо буде потрібно, щоб зупинити іноземних водіїв від використання знижок цін, і вивчить систему Словаччини, за якою на заправках автомобілі з іноземними номерами платять більше, ніж місцеві транспортні засоби.

«Ми не вагатимемося використовувати такі інструменти, якщо це необхідно, — сказав він. — Ми будемо стежити за цими кількома днями, щоб побачити, чи вимагають масштаби таких дій».

Податки й збори, включаючи ПДВ й акцизний збір, становлять понад 40% цін на заправках.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Коментарі - 10

AP1
AP1
28 березня 2026, 12:42
Це точно більш дієвий і зрозумілий підхід ніж роздача кешбеків.
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 березня 2026, 13:23
Опять, убеждаюсь и в уровне самого «минфин» и комментаторов!!!
А «слабо» рассказать о механизме начисления акциза в ЕС и как ставка акциза зависит от количества произведенного топлива?
Что, пробел???
Для справки —
На, почти 95% импортной нефти ПОЛЬША ПРОИЗВОДИТ на своих предприятиях около 200 тысяч тонн топлива в месяц!!!
Давайте, продолжайте дальше «горлопанить» про «кэшбек»…эксперты… мля!!!
AP1
AP1
28 березня 2026, 13:43
Горлопаните тут тільки ви) А кешбеки від уряду це не більш ніж популізм аби імітувати турботу про населення за рахунок інших платників податків.
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 березня 2026, 14:31
Как я понял, вы ошуительный специалист в бюджетной «росписи», так давайте конкретно расскажите с какого счета Мин Экономики или Мин Энерго буде выплата и что это за счет и какой его «код» в годовой «росписи».
Давайте, прогорлопаньте свои знания.

Ну и конечно расскажите о механизме начисления акцизов на топливо в ЕС, секторально, в зависимости от обьемов национального производителя.

Ну что, ГОРЛОПАН, сдулся!!! На этом методичка закончилась?
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 березня 2026, 14:34
ГДЕ ответ, «эксперт»,… мля???
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 березня 2026, 15:06
Я задал конкретный вопрос о источниках выплат, начиная от конкретного администратора (министерства) до конкретных средств — акциз, пошлина , НДС. Так за счет каких поступлений и кто будет производить выплаты? Ответ будет?
Понятно, «экспертная» тишина.
Второй вопрос, как происходит начисление акциза для членов ЕС в зависимости от обьемов произведенного топлива?
Ответ будет?
kadaad1988
kadaad1988
28 березня 2026, 15:33
Да пофик кто и как и где начисляет НДС, вводит налоги и акцизы!!! Нас волнует зеленая помойка, которая поднимает акцизы в Украине!!!
AP1
AP1
28 березня 2026, 15:35
Я ж тобі відповів, але моє повідомлення видалили. Що ти образився і поскаржився ущербний? В 2022 році ПДВ на паливо знижали до 7%, це можна було б застосовувати й зараз, гроші треба шукати там же де й шукають на кешбеки, схоже там нескінченний ресурс.
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 березня 2026, 15:36
Согласен!!! Давайте начнем с того почему подняли акцизы.
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 березня 2026, 15:52
Это«дно» ты разберись в целевой администрации налогов… клоун!!!
