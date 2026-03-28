Польща зменшить акцизи на пальне до найнижчого рівня в ЄС

Польща знизить податки на пальне, обмежить ціни на заправках і може запровадити податок на непередбачені прибутки для енергетичних компаній, заявив 26 березня прем'єр-міністр країни.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Боротьба з високими цінами на пальне

Уряди по всій Європі докладають усіх зусиль, щоб пом'якшити вплив війни в Ірані на ціни на паливо, а такі країни, як Румунія й Угорщина, вже переходять до обмеження цін.

Ці заходи зменшать доходи бюджету приблизно на 1,6 млрд злотих на місяць, заявив міністр фінансів Анджей Доманський під час позачергового засідання уряду в четвер вдень.

Польща бореться зі швидким зростанням дефіциту бюджету, який, за прогнозами Європейської комісії, цього року досягне найвищого рівня в Європейському Союзі відносно економічного обсягу.

Як знизять ПДВ

Раніше 26 березня прем'єр-міністр Дональд Туск заявив на прес-конференції, що ПДВ на пальне знизиться з 23% до 8%, а акцизний податок буде знижено до мінімуму в ЄС — 29 грошей на бензин та 28 грошей на дизельне пальне.

Він додав, що Польща працює над податком на непередбачувані прибутки для нафтових компаній.

«Ще до великодніх свят ми повинні побачити падіння цін приблизно на 1,2 злотого за літр на все паливо», — сказав Туск.

«Ми хочемо, щоб це зниження мало реальний вплив на ціни, а не щоб наповнювати кишені тих, хто бере участь у торгівлі паливом, — додав він. — На період застосування цих знижок ПДВ й акцизного податку ми запровадимо максимальну роздрібну ціну на пальне».

Туск заявив, що Польща вживе заходів, якщо буде потрібно, щоб зупинити іноземних водіїв від використання знижок цін, і вивчить систему Словаччини, за якою на заправках автомобілі з іноземними номерами платять більше, ніж місцеві транспортні засоби.

«Ми не вагатимемося використовувати такі інструменти, якщо це необхідно, — сказав він. — Ми будемо стежити за цими кількома днями, щоб побачити, чи вимагають масштаби таких дій».

Податки й збори, включаючи ПДВ й акцизний збір, становлять понад 40% цін на заправках.