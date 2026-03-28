«Золота» гречка: Мінекономіки пояснило, чому зростають ціни та коли очікувати здешевлення

Зростання цін у роздрібній торгівлі зумовлене передусім зменшенням обсягів виробництва у минулому році та сезонним скороченням запасів напередодні нового врожаю. Про це повідомив заступник Міністра економіки Тарас Висоцький.

Чому дорожчає гречка?

Гречка — нішева культура, яка має циклічність. Раз на п’ять років є зменшення виробництва через різні чинники, в тому числі природно-кліматичні. Ціна зростає, а потім виробництво вирівнюється, і вартість знижується.

«Зростання цін на гречку має сезонний і циклічний характер. Через менший врожай минулого року та обмежені можливості імпорту запаси на кінець маркетингового року є нижчими. Водночас фізичного дефіциту немає — продукт на ринку присутній. Очікуємо, що вже з новим урожаєм ситуація стабілізується, а ціни вирівняються», — підкреслив Тарас Висоцький.

За прогнозами, у 2026 році аграрії відреагують на цінову кон’юнктуру збільшенням посівних площ під гречкою на 15−20%. Очікується, що валове виробництво буде близьким до рівня внутрішнього споживання (орієнтовно 95%), що дозволить уникнути дефіциту на ринку.

Таким чином, поточне зростання цін має тимчасовий характер і є частиною природного ринкового циклу. Уже після надходження нового врожаю ринок гречки повернеться до більш збалансованого стану.