В Україні у 17 областях стартувала весняна посівна — засіяно вже 200 тис. га

Весняна посівна кампанія розпочалася вже в 17 областях у звичні для сезону терміни. Наразі вже засіяно майже 200 тис. га. Першими до сівби традиційно приступили господарства південних регіонів, висіваючи ярий ячмінь, горох та овес. Про це повідомив заступник Міністра економіки Тарас Висоцький.

Скільки планують засіяти

За його словами, загалом цьогорічна весняна посівна охопить близько 16 млн гектарів. Наразі її початковий етап не є масштабним, що дозволяє мінімізувати ризики навіть у разі короткострокових похолодань.

«Весняна посівна кампанія розпочалася у звичні строки та відбувається відповідно до планів аграріїв. Початковий етап традиційно охоплює стійкі до погодних коливань культури, тому навіть можливі заморозки не несуть критичних ризиків. Станом на сьогодні ми не фіксуємо форс-мажорних факторів, які могли б суттєво вплинути на темпи робіт», — зазначив Висоцький.

Які виклики перед аграріями

Серед ключових викликів — суттєве зростання вартості пального, а також подорожчання мінеральних добрив на 30−35% під впливом глобальних ринкових факторів. Це створює додаткове фінансове навантаження на аграріїв, однак не ставить під загрозу проведення кампанії.

Висоцький підкреслив: держава докладає максимум зусиль і координує ситуацію, щоб гарантувати наявність пального і добрив для посівної.

Додатковим фактором залишається безпекова ситуація, особливо у прифронтових регіонах, дрони постійно несуть загрозу.