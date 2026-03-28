28 березня 2026, 9:34

Українцям почали виплачувати Нацкешбек за січень

27 березня розпочалася виплата кешбеку за січень. Кошти надійдуть громадянам, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та вибрали картки Національного кешбеку для виплат у застосунку Дія. Загалом кешбек за січень надійде на рахунки більше як 4,1 млн користувачів програми, повідомляє Урядовий портал.

27 березня розпочалася виплата кешбеку за січень.

Скільки виплачено кешбеку

Від початку дії програми громадяни купили товарів з «Національного кешбеку» на суму понад 67,38 млрд грн. Програма продовжує стабільно працювати та охоплює мільйони українців, стимулюючи їх віддавати перевагу українським товарам.

Невдовзі також розпочнуться виплати кешбеку за лютий.

Нові правила

З 1 березня «Національний кешбек» працює за оновленою диференційованою моделлю.

Вона передбачає два рівні кешбеку. 15% — на товари українського виробництва в категоріях із високою часткою імпорту. Це косметика та засоби гігієни, побутова хімія, товари для дому, для ремонту та будівництва, для тварин, канцелярія, одяг, взуття, а також тверді та м’які сири, деякі види макаронних виробів і круп.

5% — у сегментах, де українські виробники вже мають сильні позиції на ринку. Це солодощі, безалкогольні напої, аптечні товари, товари для саду та городу, снеки, консервовані та заморожені продукти, овочі та фрукти, риба та морепродукти, олія, м’ясо, молочні продукти (крім твердих і м’яких сирів), соуси та приправи. Такий підхід дозволяє більш точно спрямовувати державну підтримку і стимулювати попит саме в тих категоріях, де є потенціал для заміщення імпорту.

Дізнатися, який саме відсоток кешбеку нараховується на той чи інший товар, можна на порталі Зроблено в Україні або за допомогою сканера штрихкодів в Дії.

Кешбек на пальне

Також з 20 березня в межах «Національного кешбеку» діє програма кешбек на пальне. Українці можуть отримувати компенсацію вартості пального, придбаного на АЗС, що беруть участь у програмі:

  • 15% — на дизель;
  • 10% — на бензин;
  • 5% — на автогаз.

До програми вже долучилися понад 150 мереж АЗС — від великих мереж до локальних станцій.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
