27 березня 2026, 19:26

Норвегія скасовує колективний захист для українських чоловіків віком 18-60 років

Уряд Норвегії ухвалив рішення про суттєве посилення правил прийому біженців з України. Відтепер чоловіки віком від 18 до 60 років, за певними винятками, більше не отримуватимуть автоматичний тимчасовий колективний захист у країні. Про це йдеться в офіційному пресрелізі уряду від 27 березня.

Причини обмежень

Міністерка юстиції та громадської безпеки Астрі Ос-Гансен пояснила, що такий крок зумовлений надмірним тиском на муніципалітети, нестачею житла та необхідністю збалансувати кількість біженців порівняно з іншими країнами Північної Європи.

«З осені 2025 року до Норвегії прибуло занадто багато людей, особливо молодих чоловіків. Ми вважаємо важливим, щоб якомога більше людей залишалися в Україні, сприяли боротьбі за незалежність і підтримували функціонування українського суспільства», — заявила Ос-Гансен.

Як працюватимуть нові правила

Зміна регламенту означає, що чоловіки мобілізаційного віку більше не проходитимуть за спрощеною груповою процедурою.

Ті, хто подаватиме заяву на притулок, проходитимуть стандартну індивідуальну процедуру. Проте практика міграційних органів показує, що вкрай мало осіб цієї категорії отримують захист на індивідуальних підставах.

Зміни набувають чинності найближчим часом.

Хто залишається під захистом (винятки)

Посилення правил не стосується тих, хто вже отримав посвідку на проживання в Норвегії раніше. Також винятки передбачені для:

  • Неповнолітніх та чоловіків старше 60 років.
  • Осіб, які за станом здоров'я офіційно звільнені від військової служби або не здатні до неї.
  • Пацієнтів, евакуйованих за програмою Medevac.
  • Батьків-одинаків, які самостійно доглядають за дітьми в Норвегії.

Уряд Норвегії підкреслив, що мета цих кроків — стимулювати тих українців, які вже перебувають у країні, до активнішого працевлаштування та самозабезпечення, одночасно зменшуючи привабливість Норвегії як «соціального магніту» для нових хвиль міграції.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 2

BigBend
BigBend
27 березня 2026, 19:59
Чоловіки 18−60 у вас третій сорт, якщо вони не муслімт, виходить.
JWT
JWT
27 березня 2026, 20:07
Я вже тут писав, чим довше війна і більші ризики для вестернів тим більше вони будуть обмежувати прихисток чоловіків, наступний етап — примусове повернення. Вестерни не будуть воювати, тому ми ніколи не будемо в НАТО, ми буферна країна і відповідне до нас відношення. Через це і членство в ЄС, якщо і буде, то обмежене, без захисту та з лімітами на торгівлю.
сторінку переглядає JWT и 28 незареєстрованих відвідувачів.
