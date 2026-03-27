Станом на 27 березня 2026 року на українських автозаправних станціях зафіксовано різноспрямовану зміну вартості пального. Поки всі марки бензину демонструють тенденцію до зниження ціни, дизельне пальне та скраплений газ стабільно дорожчають. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
27 березня 2026, 17:02
Ціни на пальне 27 березня: бензин дешевшає, а дизель та автогаз продовжують зростання
Динаміка цін на бензин
За останню добу середня вартість бензину в Україні знизилася. Найбільше падіння ціни спостерігається в преміальному сегменті:
- Бензин А-95 преміум подешевшав на 53 копійки і тепер коштує в середньому 74,89 грн/л.
- Бензин А-95 знизився в ціні на 12 копійок — до рівня 71,73 грн/л.
- Бензин А-92 продемонстрував мінімальне зниження на 4 копійки, зупинившись на позначці 66,58 грн/л.
Ситуація з дизелем та автогазом
На відміну від бензину, інші види пального продовжують додавати у вартості:
- Дизельне пальне подорожчало на 13 копійок, досягнувши середньої ціни 84,67 грн/л.
- Автомобільний газ зріс на 12 копійок і наразі реалізується за ціною 45,91 грн/л.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
