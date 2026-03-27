З 90 мільярдів доларів імпорту у 2025 році значна частка може бути просто виведенням капіталу — економіст

В Україні спостерігається критична ситуація з від'ємним торговельним балансом, що за підсумками минулого року досяг катастрофічних показників. Сальдо торгівлі товарами та послугами становить понад $50 млрд, що дорівнює 25% ВВП країни. Про це написав економіст Олексій Кущ на своїй сторінці у Facebook.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Дефіцит послуг та аномальний імпорт

Економіст звертає увагу на те, що навіть традиційно прибуткова до війни сфера торгівлі послугами наразі демонструє від'ємний показник — мінус $4 млрд за рік.

Загальний обсяг імпорту у 2025 році сягнув $90 млрд (близько 45% ВВП). Хоча частину цих витрат можна пояснити закупівлею зброї та критичного обладнання для енергетики, Олексій Кущ припускає наявність масштабних фіктивних операцій.

Механізм виведення капіталу

На думку експерта, значна частка у структурі імпорту може бути замаскованим виведенням капіталу за кордон. Виведення коштів маскується під закупівлю іноземних товарів або, частіше, послуг. Згодом імпортні контракти в системі валютного контролю банків закриваються через фіктивне банкрутство контрагента.