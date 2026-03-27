Україна ризикує залишитися без грошей на війну вже за два місяці — Bloomberg

Україна може вичерпати фінансові ресурси для оборони від російської агресії вже за два місяці. Збіг одразу кількох кризових факторів — від угорського вето на макрофінансову допомогу ЄС до політичних суперечок навколо податків для МВФ — ставить під загрозу виплати зарплат військовим та функціонування держави. Про це повідомляє Bloomberg.

Блокада допомоги та угорський шантаж

За оцінками як українських, так і іноземних посадовців, поточних коштів Києву вистачить лише до червня. Ситуація критично загострилася після того, як Сполучені Штати фактично припинили пряму фінансову підтримку після повернення Дональда Трампа до Білого дому, залишивши фінансовий тягар війни на плечах Європи.

Євросоюз мав розпочати виплати з нового кредитного пакета на 90 млрд євро (узгодженого ще у грудні на 2026−2027 роки) вже наступного місяця. Проте прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував виділення коштів. Він вимагає від Києва відновити транзит російської нафти трубопроводом «Дружба», який був пошкоджений внаслідок російських ударів.

Доля цих європейських мільярдів залишатиметься в підвішеному стані щонайменше до парламентських виборів в Угорщині 12 квітня. Орбан побудував свою передвиборчу кампанію на жорсткій антиукраїнській риториці та стикається з найсерйознішим викликом за 16 років при владі. Проте навіть у разі його поразки вето може підтримати прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Президент Володимир Зеленський назвав дії Угорщини відвертим шантажем і попередив, що дефіцит коштів прямо вдарить по виробництву дронів та закупівлі систем ППО.

Проблеми з МВФ та зброєю від НАТО

Зовнішній тиск посилюється внутрішніми політичними проблемами в Україні. Київ намагається виконати умови нової кредитної програми МВФ на $8,1 млрд, схваленої минулого місяця. Після отримання першого траншу у $1,5 млрд процес загальмував: український парламент досі не ухвалив необхідні податкові зміни через політичне протистояння між законодавцями та Офісом Президента. Хоча час на реформи є до червневого перегляду програми, місія МВФ уже висловлює сумніви щодо здатності Верховної Ради ухвалити ці непопулярні рішення.

Паралельно виникають проблеми і з військовою допомогою. Програма закупівлі американської зброї (PURL) через НАТО буксує через втому низки країн-союзників. За словами посла України в НАТО Альони Гетьманчук, основний фінансовий тягар несе лише невелика група держав, і постійно просити їх про додаткові внески стає дедалі важче. Лише на цей рік Києву потрібно $15 млрд виключно для закупівлі зброї у США.

Загроза «друкарського верстата»

Голова Національного банку України Андрій Пишний попередив, що в найгіршому сценарії (якщо міжнародні кошти не надійдуть) НБУ доведеться відновити пряме кредитування Міністерства фінансів — тобто запустити незабезпечену емісію гривні. Ці гроші підуть на виплату зарплат військовим, працівникам держсектору та фінансування базових послуг.

Голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев був ще категоричнішим, заявивши, що без вирішення проблеми фінансування Україна може зіткнутися з «фінансовою трагедією» вже у квітні. Загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік оцінюється фінансовою владою у $52 млрд.