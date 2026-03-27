Україна ризикує залишитися без грошей на війну вже за два місяці — Bloomberg

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 березня 2026, 13:05

Україна ризикує залишитися без грошей на війну вже за два місяці — Bloomberg

Україна може вичерпати фінансові ресурси для оборони від російської агресії вже за два місяці. Збіг одразу кількох кризових факторів — від угорського вето на макрофінансову допомогу ЄС до політичних суперечок навколо податків для МВФ — ставить під загрозу виплати зарплат військовим та функціонування держави. Про це повідомляє Bloomberg.

Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via Reuters

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Блокада допомоги та угорський шантаж

За оцінками як українських, так і іноземних посадовців, поточних коштів Києву вистачить лише до червня. Ситуація критично загострилася після того, як Сполучені Штати фактично припинили пряму фінансову підтримку після повернення Дональда Трампа до Білого дому, залишивши фінансовий тягар війни на плечах Європи.

Євросоюз мав розпочати виплати з нового кредитного пакета на 90 млрд євро (узгодженого ще у грудні на 2026−2027 роки) вже наступного місяця. Проте прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував виділення коштів. Він вимагає від Києва відновити транзит російської нафти трубопроводом «Дружба», який був пошкоджений внаслідок російських ударів.

Доля цих європейських мільярдів залишатиметься в підвішеному стані щонайменше до парламентських виборів в Угорщині 12 квітня. Орбан побудував свою передвиборчу кампанію на жорсткій антиукраїнській риториці та стикається з найсерйознішим викликом за 16 років при владі. Проте навіть у разі його поразки вето може підтримати прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Президент Володимир Зеленський назвав дії Угорщини відвертим шантажем і попередив, що дефіцит коштів прямо вдарить по виробництву дронів та закупівлі систем ППО.

Проблеми з МВФ та зброєю від НАТО

Зовнішній тиск посилюється внутрішніми політичними проблемами в Україні. Київ намагається виконати умови нової кредитної програми МВФ на $8,1 млрд, схваленої минулого місяця. Після отримання першого траншу у $1,5 млрд процес загальмував: український парламент досі не ухвалив необхідні податкові зміни через політичне протистояння між законодавцями та Офісом Президента. Хоча час на реформи є до червневого перегляду програми, місія МВФ уже висловлює сумніви щодо здатності Верховної Ради ухвалити ці непопулярні рішення.

Паралельно виникають проблеми і з військовою допомогою. Програма закупівлі американської зброї (PURL) через НАТО буксує через втому низки країн-союзників. За словами посла України в НАТО Альони Гетьманчук, основний фінансовий тягар несе лише невелика група держав, і постійно просити їх про додаткові внески стає дедалі важче. Лише на цей рік Києву потрібно $15 млрд виключно для закупівлі зброї у США.

Загроза «друкарського верстата»

Голова Національного банку України Андрій Пишний попередив, що в найгіршому сценарії (якщо міжнародні кошти не надійдуть) НБУ доведеться відновити пряме кредитування Міністерства фінансів — тобто запустити незабезпечену емісію гривні. Ці гроші підуть на виплату зарплат військовим, працівникам держсектору та фінансування базових послуг.

Голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев був ще категоричнішим, заявивши, що без вирішення проблеми фінансування Україна може зіткнутися з «фінансовою трагедією» вже у квітні. Загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік оцінюється фінансовою владою у $52 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+15
korvin29
27 березня 2026, 13:25
#
Тут нужно выстраивать логическую цепочку:
1. Без денег руководство Украины не сможет вести войну.
2. Как следствие война закончится.
3. Тогда возникает вероятность войны россии со странами ЕС (Латвия, Литва, Эстония), какие еще страны на стороне россии присоединятся тут большой вопрос…
4. ЕС не хочет войны с россией
5. Деньги ЕС даст, просто немного позже, после выборов в Венгрии

Тут нужно понимать, если Украина падет, то ЕС придется воевать с россией, с беларусью, с ....., а они этого не хотят, им нужна вялотекущая война в Украине.
+
0
Gazzbut
27 березня 2026, 13:36
#
Якобі без пдв для фопов ничего не дадут
+
+24
guitar
27 березня 2026, 13:41
#
«Тут нужно понимать, если Украина падет, то ЕС придется воевать с россией, с беларусью»
и кто-то ж верит в такой телемарафонский бред
+
+15
Перший Потужний
27 березня 2026, 13:42
#
Дуже зручна «логіка», попахує провладною))

Одне тільки маленьке питання, а з чого ти взагалі взяв, що кацапстан полізе на весь європейський блок?)))

Ти взагалі хоч трохи розумієш, що там кілька ядерних держав? І що Китай не стоїть за спиною пукіна з готовністю воювати разом проти всіх, Китай просто дивиться що можна в ослабленого мордору купити за даром і все.

А пукін не буде лізти на ЄС)) Це казка нашої провладної пропаганди))

Давай трохи простіше, для твого усвідомлення, звідки в оркостану ресурси на війну з цілим блоком ЄС, котрий оснащений буде в сотні разів краще за Україну, де контрактна армія, літаки, ракети, дрони, сучасна передова зброя в солдат, якщо оркостан на 4 роки застряг в Україні, де українці воювали спочатку ледве не палками проти танків, а тепер обмежено нам видають зброю, при чому застарілі речі, а не передові технології штатів чи ЄС, ну якось не логічно виходить, застрягти на 4 роки в країні котра де факто слабша набагато у військовому потенціалі і менше за кількістю людей номінально в 3 рази, але при цьому хотіти лізти на блок країн ЄС, де техніки, ракет і армії в рази більше і краще ніж в Україні))
+
+15
Перший Потужний
27 березня 2026, 13:45
#
Давай ще простіше, ти п`ятикласник і лізеш битися з третєкласником, неочікувано третєкласник дає тобі здачу і ви дуже довго вовтузитеся без твоєї тотальної домінації, хоча здавалося б, ти старше, більше, сильніше, але чомусь в тебе не виходить його відлупити, але в процесі бійки з трєтєкласником ти будеш думати про те, щоб піти потім побитися з студентом третього курсу, котрий 5 років займався боксом?))

Типу, це для тебе буде самогубство в квадраті)

Тому ці всі пісні про «от кацапстан піде на Європу», не піде, може і хотів би, але ресурсів таких немає і не буде, не той рівень просто, це гарна страшилка для ЄС, котрі виділили вже 1,5 млрд євро на озброєння і оборону ЄС (самих себе), але реалії такі, що ну пукін з таким же успіхом може почати воювати не з ЄС, а з Китаєм або штатами, результат буде однаковий.

Про війну з ЄС можна було б говорити, якби пукін захопив всю Україну за рік-два, а не чотири роки поступово вони просуваються з великими втратами, при тому що ми навіть не ядерна держава, нас втричі менше з самого початку, і зброю ми не собі робили ці роки, а нам видавали партнери переважно, різницю розумієш чи ні?)
+
0
morro1980
27 березня 2026, 13:26
#
А куди квітень загубився? Було ж початок квітня для «Україна без грошей», потім кінець. А тепер вже червень… Отак чекаєш на колапс економіки, риєш помиральну яму, а потім — суцільне розчарування…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають GrugoriyHoland, guitar, korvin29 и 25 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами