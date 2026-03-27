Україна може вичерпати фінансові ресурси для оборони від російської агресії вже за два місяці. Збіг одразу кількох кризових факторів — від угорського вето на макрофінансову допомогу ЄС до політичних суперечок навколо податків для МВФ — ставить під загрозу виплати зарплат військовим та функціонування держави. Про це повідомляє Bloomberg.
Україна ризикує залишитися без грошей на війну вже за два місяці — Bloomberg
Блокада допомоги та угорський шантаж
За оцінками як українських, так і іноземних посадовців, поточних коштів Києву вистачить лише до червня. Ситуація критично загострилася після того, як Сполучені Штати фактично припинили пряму фінансову підтримку після повернення Дональда Трампа до Білого дому, залишивши фінансовий тягар війни на плечах Європи.
Євросоюз мав розпочати виплати з нового кредитного пакета на 90 млрд євро (узгодженого ще у грудні на 2026−2027 роки) вже наступного місяця. Проте прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував виділення коштів. Він вимагає від Києва відновити транзит російської нафти трубопроводом «Дружба», який був пошкоджений внаслідок російських ударів.
Доля цих європейських мільярдів залишатиметься в підвішеному стані щонайменше до парламентських виборів в Угорщині 12 квітня. Орбан побудував свою передвиборчу кампанію на жорсткій антиукраїнській риториці та стикається з найсерйознішим викликом за 16 років при владі. Проте навіть у разі його поразки вето може підтримати прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Президент Володимир Зеленський назвав дії Угорщини відвертим шантажем і попередив, що дефіцит коштів прямо вдарить по виробництву дронів та закупівлі систем ППО.
Проблеми з МВФ та зброєю від НАТО
Зовнішній тиск посилюється внутрішніми політичними проблемами в Україні. Київ намагається виконати умови нової кредитної програми МВФ на $8,1 млрд, схваленої минулого місяця. Після отримання першого траншу у $1,5 млрд процес загальмував: український парламент досі не ухвалив необхідні податкові зміни через політичне протистояння між законодавцями та Офісом Президента. Хоча час на реформи є до червневого перегляду програми, місія МВФ уже висловлює сумніви щодо здатності Верховної Ради ухвалити ці непопулярні рішення.
Паралельно виникають проблеми і з військовою допомогою. Програма закупівлі американської зброї (PURL) через НАТО буксує через втому низки країн-союзників. За словами посла України в НАТО Альони Гетьманчук, основний фінансовий тягар несе лише невелика група держав, і постійно просити їх про додаткові внески стає дедалі важче. Лише на цей рік Києву потрібно $15 млрд виключно для закупівлі зброї у США.
Загроза «друкарського верстата»
Голова Національного банку України Андрій Пишний попередив, що в найгіршому сценарії (якщо міжнародні кошти не надійдуть) НБУ доведеться відновити пряме кредитування Міністерства фінансів — тобто запустити незабезпечену емісію гривні. Ці гроші підуть на виплату зарплат військовим, працівникам держсектору та фінансування базових послуг.
Голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев був ще категоричнішим, заявивши, що без вирішення проблеми фінансування Україна може зіткнутися з «фінансовою трагедією» вже у квітні. Загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік оцінюється фінансовою владою у $52 млрд.
Коментарі - 6
1. Без денег руководство Украины не сможет вести войну.
2. Как следствие война закончится.
3. Тогда возникает вероятность войны россии со странами ЕС (Латвия, Литва, Эстония), какие еще страны на стороне россии присоединятся тут большой вопрос…
4. ЕС не хочет войны с россией
5. Деньги ЕС даст, просто немного позже, после выборов в Венгрии
Тут нужно понимать, если Украина падет, то ЕС придется воевать с россией, с беларусью, с ....., а они этого не хотят, им нужна вялотекущая война в Украине.
и кто-то ж верит в такой телемарафонский бред
Одне тільки маленьке питання, а з чого ти взагалі взяв, що кацапстан полізе на весь європейський блок?)))
Ти взагалі хоч трохи розумієш, що там кілька ядерних держав? І що Китай не стоїть за спиною пукіна з готовністю воювати разом проти всіх, Китай просто дивиться що можна в ослабленого мордору купити за даром і все.
А пукін не буде лізти на ЄС)) Це казка нашої провладної пропаганди))
Давай трохи простіше, для твого усвідомлення, звідки в оркостану ресурси на війну з цілим блоком ЄС, котрий оснащений буде в сотні разів краще за Україну, де контрактна армія, літаки, ракети, дрони, сучасна передова зброя в солдат, якщо оркостан на 4 роки застряг в Україні, де українці воювали спочатку ледве не палками проти танків, а тепер обмежено нам видають зброю, при чому застарілі речі, а не передові технології штатів чи ЄС, ну якось не логічно виходить, застрягти на 4 роки в країні котра де факто слабша набагато у військовому потенціалі і менше за кількістю людей номінально в 3 рази, але при цьому хотіти лізти на блок країн ЄС, де техніки, ракет і армії в рази більше і краще ніж в Україні))
Типу, це для тебе буде самогубство в квадраті)
Тому ці всі пісні про «от кацапстан піде на Європу», не піде, може і хотів би, але ресурсів таких немає і не буде, не той рівень просто, це гарна страшилка для ЄС, котрі виділили вже 1,5 млрд євро на озброєння і оборону ЄС (самих себе), але реалії такі, що ну пукін з таким же успіхом може почати воювати не з ЄС, а з Китаєм або штатами, результат буде однаковий.
Про війну з ЄС можна було б говорити, якби пукін захопив всю Україну за рік-два, а не чотири роки поступово вони просуваються з великими втратами, при тому що ми навіть не ядерна держава, нас втричі менше з самого початку, і зброю ми не собі робили ці роки, а нам видавали партнери переважно, різницю розумієш чи ні?)