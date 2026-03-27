Послаблення гривні до 45,5 грн/$ у 2026 році та 48 грн/$ у 2027 році — оновлений прогноз Dragon Capital

Інвестиційна компанія Dragon Capital оприлюднила оновлений макроекономічний прогноз для України на 2026−2027 роки. За оцінками директорки аналітичного департаменту Олени Білан, базовий сценарій передбачає продовження активних бойових дій та російських атак на критичну інфраструктуру. Економічне зростання суттєво сповільниться, проте від колапсу країну врятує безпрецедентна зовнішня підтримка та стрімкий розвиток внутрішнього оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Гальмування економіки та «рятувальний круг» ВПК

Умови затяжної війни, дефіцит робочої сили та зруйнована енергетика тиснуть на реальний сектор. Згідно з прогнозом, економічна активність падатиме:

Зростання ВВП у 2026 році сповільниться до 1,5% (порівняно з попередніми роками), а у 2027 році впаде до мізерних 0,5%.

Ключовим драйвером економіки стане внутрішнє виробництво зброї. Воно компенсуватиме спад у цивільних галузях.

Військові витрати України, завдяки пакетам підтримки (зокрема 90 млрд євро від ЄС), можуть зрости до $125 млрд у 2027 році.

Якщо енергетика уникне нових масштабних руйнувань, зростання ВВП цьогоріч може бути вищим — на рівні 3,5%.

Курс долара, інфляція та рекордні резерви НБУ

Попри величезний зовнішньоторговельний дефіцит ($57 млрд у 2026-му та $52 млрд у 2027-му через втрату експорту та потребу в імпорті), фінансова система залишатиметься стабільною:

Міжнародні резерви НБУ сягнуть історичних максимумів: $61 млрд у 2026 році та $70 млрд у 2027-му.

Курс валют: регулятор збереже контроль над ситуацією, але продовжить політику керованої гнучкості. Очікується помірне послаблення гривні: до 45,5 грн/$ у 2026 році та до 48,0 грн/$ у 2027 році.

Інфляція поступово йтиме на спад: до 7,1% наприкінці 2026-го та 5,2% у 2027 році.

Бюджетні діри та борг

Утримання армії вимагатиме колосальних ресурсів. Дефіцит державного бюджету у 2026−2027 роках триматиметься на рівні $50 млрд щороку. Втім, Україна має отримати близько $95 млрд зовнішнього фінансування за цей період. Завдяки тому, що частка кредитів у цій допомозі знизиться до 25% (решта — гранти та безповоротні кошти), державний борг стабілізується на цілком прийнятному для воюючої країни рівні — близько 93% ВВП.

Фактор Близького Сходу та сценарій перемир'я