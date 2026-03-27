Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
27 березня 2026, 11:55

Послаблення гривні до 45,5 грн/$ у 2026 році та 48 грн/$ у 2027 році — оновлений прогноз Dragon Capital

Інвестиційна компанія Dragon Capital оприлюднила оновлений макроекономічний прогноз для України на 2026−2027 роки. За оцінками директорки аналітичного департаменту Олени Білан, базовий сценарій передбачає продовження активних бойових дій та російських атак на критичну інфраструктуру. Економічне зростання суттєво сповільниться, проте від колапсу країну врятує безпрецедентна зовнішня підтримка та стрімкий розвиток внутрішнього оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Гальмування економіки та «рятувальний круг» ВПК

Умови затяжної війни, дефіцит робочої сили та зруйнована енергетика тиснуть на реальний сектор. Згідно з прогнозом, економічна активність падатиме:

  • Зростання ВВП у 2026 році сповільниться до 1,5% (порівняно з попередніми роками), а у 2027 році впаде до мізерних 0,5%.
  • Ключовим драйвером економіки стане внутрішнє виробництво зброї. Воно компенсуватиме спад у цивільних галузях.
  • Військові витрати України, завдяки пакетам підтримки (зокрема 90 млрд євро від ЄС), можуть зрости до $125 млрд у 2027 році.

Якщо енергетика уникне нових масштабних руйнувань, зростання ВВП цьогоріч може бути вищим — на рівні 3,5%.

Курс долара, інфляція та рекордні резерви НБУ

Попри величезний зовнішньоторговельний дефіцит ($57 млрд у 2026-му та $52 млрд у 2027-му через втрату експорту та потребу в імпорті), фінансова система залишатиметься стабільною:

  • Міжнародні резерви НБУ сягнуть історичних максимумів: $61 млрд у 2026 році та $70 млрд у 2027-му.
  • Курс валют: регулятор збереже контроль над ситуацією, але продовжить політику керованої гнучкості. Очікується помірне послаблення гривні: до 45,5 грн/$ у 2026 році та до 48,0 грн/$ у 2027 році.
  1. Інфляція поступово йтиме на спад: до 7,1% наприкінці 2026-го та 5,2% у 2027 році.

Бюджетні діри та борг

Утримання армії вимагатиме колосальних ресурсів. Дефіцит державного бюджету у 2026−2027 роках триматиметься на рівні $50 млрд щороку. Втім, Україна має отримати близько $95 млрд зовнішнього фінансування за цей період. Завдяки тому, що частка кредитів у цій допомозі знизиться до 25% (решта — гранти та безповоротні кошти), державний борг стабілізується на цілком прийнятному для воюючої країни рівні — близько 93% ВВП.

Фактор Близького Сходу та сценарій перемир'я

  • Нафта і геополітика: базовий прогноз очікує стабілізації світових цін на нафту на рівні $70 за барель. Якщо ж війна на Близькому Сході затягнеться і нафта закріпиться на рівні $100, це додасть близько 2% до української інфляції та дещо розширить торговельний дефіцит, але не зруйнує макростабільність.
  • Альтернатива (Стійке перемир'я): навіть якщо бойові дії припиняться, швидкого економічного дива не станеться. Аналітики прогнозують, що зростання ВВП складе помірні 3,5% у 2026 році та 5,0% у 2027-му. Головна перешкода для бурхливого відновлення — жорсткий дефіцит робочої сили та зруйновані виробничі потужності, які не зможуть задовольнити різкий стрибок споживчого попиту.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 березня 2026, 12:28
#
Фиала наше фсе!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами