Мінфін США вперше в історії розмістить підпис президента на нових доларових купюрах

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
27 березня 2026, 11:22

Мінфін США вперше в історії розмістить підпис президента на нових доларових купюрах

Міністерство фінансів США офіційно оголосило про безпрецедентний крок: підпис президента Дональда Трампа з'явиться на всіх нових паперових доларових банкнотах. Це рішення ламає більш ніж півторастолітню традицію американського фінансового відомства та є частиною масштабної кампанії з увічнення імені чинного президента напередодні 250-річчя Сполучених Штатів. Про це повідомляє The Associated Press із посиланням на Міністерство фінансів США.

Міністерство фінансів США офіційно оголосило про безпрецедентний крок: підпис президента Дональда Трампа з'явиться на всіх нових паперових доларових банкнотах.

Історичний прецедент

Традиційно американська паперова валюта містить підписи лише двох посадовців: Міністра фінансів (Treasury Secretary) та Казначея США (U.S. Treasurer). Підпис чинного президента ніколи раніше не друкувався на національних банкнотах.

Згідно з новим планом, про який вперше повідомило видання Vanity Fair, підпис Дональда Трампа з'явиться на нових купюрах поруч із підписом чинного Міністра фінансів Скотта Бессента. Виробництвом оновленої валюти традиційно займатиметься Бюро гравіювання та друку США.

«Золотий вік» та експансія бренду

Розміщення підпису на банкнотах є логічним продовженням політики Трампа щодо інтеграції свого імені в ключові державні та культурні інституції Америки. Раніше адміністрація вже ініціювала перейменування Інституту миру США, Центру виконавських мистецтв імені Кеннеді, а також назвала на честь Трампа новий клас лінкорів.

Крім того, на початку березня федеральна комісія з мистецтв затвердила остаточний дизайн пам'ятної монети з 24-каратного золота із зображенням Дональда Трампа. Її випуск (за який відповідає Монетний двір США) приурочений до святкування 250-ї річниці незалежності США, що відбудеться 4 липня 2026 року.

Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Коментарі - 1

Hardlyworker
Hardlyworker
27 березня 2026, 13:47
Даєш третій курс в обмінках! Тепер тільки синій з підписом трампа буде в почотє.
