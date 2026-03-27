Мінфін США вперше в історії розмістить підпис президента на нових доларових купюрах

Міністерство фінансів США офіційно оголосило про безпрецедентний крок: підпис президента Дональда Трампа з'явиться на всіх нових паперових доларових банкнотах. Це рішення ламає більш ніж півторастолітню традицію американського фінансового відомства та є частиною масштабної кампанії з увічнення імені чинного президента напередодні 250-річчя Сполучених Штатів. Про це повідомляє The Associated Press із посиланням на Міністерство фінансів США.

Історичний прецедент

Традиційно американська паперова валюта містить підписи лише двох посадовців: Міністра фінансів (Treasury Secretary) та Казначея США (U.S. Treasurer). Підпис чинного президента ніколи раніше не друкувався на національних банкнотах.

Згідно з новим планом, про який вперше повідомило видання Vanity Fair, підпис Дональда Трампа з'явиться на нових купюрах поруч із підписом чинного Міністра фінансів Скотта Бессента. Виробництвом оновленої валюти традиційно займатиметься Бюро гравіювання та друку США.

«Золотий вік» та експансія бренду

Розміщення підпису на банкнотах є логічним продовженням політики Трампа щодо інтеграції свого імені в ключові державні та культурні інституції Америки. Раніше адміністрація вже ініціювала перейменування Інституту миру США, Центру виконавських мистецтв імені Кеннеді, а також назвала на честь Трампа новий клас лінкорів.

Крім того, на початку березня федеральна комісія з мистецтв затвердила остаточний дизайн пам'ятної монети з 24-каратного золота із зображенням Дональда Трампа. Її випуск (за який відповідає Монетний двір США) приурочений до святкування 250-ї річниці незалежності США, що відбудеться 4 липня 2026 року.