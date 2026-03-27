Сенатори США готують санкції проти Угорщини через блокування допомоги Україні

Двопартійна група американських сенаторів готує законопроєкт, який може радикально змінити відносини між США та Угорщиною. Документ під назвою «Block Putin Act» («Блокування Путіна») передбачає запровадження фінансових санкцій та візових банів для високопосадовців уряду Віктора Орбана. Про це повідомляє Financial Times.

Деталі

Законопроєкт, ініційований демократкою Джин Шахін та республіканцем Томом Тіллісом, спрямований проти угорських посадовців, які:

Причетні до закупівель російських енергоносіїв (нафти та газу);

Свідомо блокують надання фінансової та військової підтримки Україні.

Наразі Віктор Орбан стримує виділення Україні кредиту від ЄС у розмірі 90 млрд євро. Свою позицію Будапешт аргументує проблемами з транзитом російської нафти через нафтопровід «Дружба», прямо заявляючи Києву: «Немає нафти — не буде грошей».

Передвиборчий контекст в Угорщині

Законопроєкт з'явився у критичний для Орбана момент — за місяць до парламентських виборів в Угорщині.

Дані соціологічної компанії Median свідчать, що опозиційна партія «Тиса» випереджає правлячу «Фідес» на 23 відсоткові пункти. Проурядові опитування натомість малюють хитку перевагу чинного прем'єра.

Попри близькість Дональда Трампа та Віктора Орбана, сенатори вимагають від адміністрації Білого дому послідовності. Республіканець Том Тілліс наголосив, що законопроєкт дає Угорщині чіткий шлях для повернення до союзу з союзниками: припинення залежності від енергії рф та розблокування допомоги Україні.

Фактор Трампа та візит Джей Ді Венса

Ситуація ускладнюється повідомленнями про можливий візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до Будапешта за кілька днів до виборів, щоб підтримати Орбана. Сенаторка Джин Шахін назвала ці плани «неймовірними», звинувативши угорський уряд у прямому фінансуванні російської військової машини через закупівлю енергоносіїв.

Що далі?

Хоча текст законопроєкту не називає самого Орбана як пряму ціль, визначення конкретних осіб для санкцій ляже на плечі адміністрації Трампа. Угорська сторона поки утримується від офіційних коментарів, хоча голова МЗС Петер Сіярто лише з початку 2022 року провів понад 20 зустрічей із Сергієм Лавровим.

Якщо документ буде ухвалено, це стане найсильнішим дипломатичним ударом по Будапешту з боку Вашингтона за останні десятиліття, фактично прирівнюючи угорських посадовців до пособників агресора.