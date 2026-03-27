Фонд гарантування виплатив перші 10% відшкодувань вкладникам Мотор-Банку та ПІН Банку

За перші десять днів після старту виплат клієнти Мотор-Банку та ПІН Банку (Першого інвестиційного банка) отримали 8,2 млн грн. Ця сума становить близько 10% від загального обсягу гарантованого відшкодування у цих фінустановах. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Динаміка виплат за банками

Згідно з даними ФГВФО, розподіл коштів між вкладниками виглядає наступним чином:

Мотор-Банк: виплачено 3,9 млн грн;

ПІН Банк: виплачено 4,3 млн грн.

У Фонді наголошують, що ажіотажу серед клієнтів немає, оскільки виплати розпочалися майже на тиждень раніше встановленого законом терміну.

У ФГВФО нагадали, що на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування в Україні діє норма про повне (100%) відшкодування вкладів фізичних осіб та ФОП. Сума повернення включає не лише тіло депозиту, а й відсотки, нараховані станом на 19 лютого 2026 року (день перед початком виведення банків з ринку).

Як отримати кошти?

Дистанційно: через мобільний застосунок «Дія» або онлайн-сервіси банків-агентів.

Офлайн: у будь-якому відділенні банку-агента з паспортом та податковим кодом.

Пошук інвесторів триває

Обидва банки були віднесені НБУ до категорії неплатоспроможних 20 лютого 2026 року. Наразі Фонд продовжує відкриті конкурси для залучення інвесторів або приймаючих банків, які могли б вивести установи з ринку у спосіб, відмінний від повної ліквідації. Кінцевий строк визначення переможців конкурсів перенесено на 31 березня 2026 року.

До того моменту виплати здійснюються за договорами, термін дії яких закінчився станом на 19 лютого, а також за поточними рахунками. Решта вкладників почне отримувати кошти після офіційного старту ліквідації.

Крім того, усі клієнти банків, як фізичні, так і юридичні особи, мають змогу здійснювати перерахунки у межах коштів, що надійшли на їхні рахунки після запровадження тимчасової адміністрації.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в Мотор-Банку та ПІН Банку з 20 лютого 2026 року на підставі відповідних рішень правління НБУ про віднесення цих банків до категорії неплатоспроможних.