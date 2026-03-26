Банки масово виводять гроші із депосертифікатів овернайт і вкладються в валюту — Данилишин

На валютному ринку України посилюється турбулентність: банки почали масовий вихід із гривневих активів у іноземну валюту. Протягом останніх 16 банківських днів обсяг вкладень у депозитні сертифікати овернайт скоротився на 165,6 млрд грн, що в середньому становить близько 10 млрд грн на день. Про це написав у Facebook ексміністр економіки та колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин .

Куди спрямовується ліквідність?

За даними Данилишина, кошти, що вивільняються з безризикових інструментів НБУ, майже в повному обсязі спрямовуються на купівлю валюти. Показово, що за цей же період (16 робочих днів) Національний банк продав на ринку практично ідентичну суму — 165,2 млрд грн. Лише за один день, 25 березня, обсяг інтервенцій регулятора склав $350 млн.

Експерт зазначає, що попит на валюту зростає по спіралі, а гривнева ліквідність максимально виводиться у валюту. Через високу активність на міжбанку золотовалютні резерви країни вичерпуються швидкими темпами.

«Залишаються строкові 3-місячні депсертифікати вкладені під 18,5% річних за рахунок строкових депозитів вкладників. Але думаю, що настане і їх черга. І ніякі ставки цей процес не зупинять», — написав Данилишин.

За його словами, структурний валютний дефіцит в Україні становить $40 млрд на рік.