26 березня 2026, 18:11

Падіння роздрібних продажів в Україні у лютому було найбільше за останні 16 років — експерт

Попри формальне зростання роздрібного товарообігу у річному вимірі, внутрішня динаміка ринку на початку 2026 року викликає серйозне занепокоєння в експертів. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вказує на сильне просідання продажів у лютому, яке стало найбільшим для цього місяця щонайменше з 2010 року.

«Генераторна економіка» та падіння мобільності

За розрахунками експерта, падіння роздрібних продажів у лютому 2026 року відносно січня склало -6,6%. Це антирекорд за останні 16 років. Основними чинниками «охолодження» ринку стали:

  • Енергетична криза: тривалі блекаути та перехід бізнесу на дорогу «генераторну енергію» суттєво обмежили торгівельну активність.
  • Зниження мобільності: важкі зимові умови та проблеми з опаленням змусили населення скоротити необов'язкові поїздки та витрати.
  • Інфляційний тиск: стрімке подорожчання товарів з'їдає купівельну спроможність, попри номінальне зростання зарплат чи соціальних виплат.

Ризики для ВВП

Ритейл був одним із ключових драйверів зростання української економіки у 2025 році. Проте на початку 2026-го його позитивний вплив на ВВП починає згасати. Аналітик попереджає про критичну залежність споживчого ринку від міжнародної підтримки.

«В березні буде різке зростання, через низьку базу порівняння (ще й паніка по паливу додасть драйву, й підтримає відновлення), але динаміка рік до року буде демонструвати нажаль подальше сповільнення. Незважаючи на всі щедроти нашого уряду, в умовах відсутності зовнішнього фінасування (яке до речі, є одним з фактором підтримки купівельної спроможності населення)», — зазначив Шевчишин.

Зростання у річному вимірі

За даними Державної служби статистики, оборот роздрібної торгівлі в січні-лютому 2026 року відносно аналогічного періоду минулого року зріс на 10,5%. У лютому 2026 року до лютого 2025 року — на 7,5%.

Роман Мирончук
lider2000
26 березня 2026, 19:45
Потужно.
Новини по темі
Всі новини
