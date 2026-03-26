Падіння роздрібних продажів в Україні у лютому було найбільше за останні 16 років — експерт

Попри формальне зростання роздрібного товарообігу у річному вимірі, внутрішня динаміка ринку на початку 2026 року викликає серйозне занепокоєння в експертів. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вказує на сильне просідання продажів у лютому, яке стало найбільшим для цього місяця щонайменше з 2010 року.

«Генераторна економіка» та падіння мобільності

За розрахунками експерта, падіння роздрібних продажів у лютому 2026 року відносно січня склало -6,6%. Це антирекорд за останні 16 років. Основними чинниками «охолодження» ринку стали:

Енергетична криза: тривалі блекаути та перехід бізнесу на дорогу «генераторну енергію» суттєво обмежили торгівельну активність.

Зниження мобільності: важкі зимові умови та проблеми з опаленням змусили населення скоротити необов'язкові поїздки та витрати.

Інфляційний тиск: стрімке подорожчання товарів з'їдає купівельну спроможність, попри номінальне зростання зарплат чи соціальних виплат.

Графік зміни показника місяць до місяця

Ризики для ВВП

Ритейл був одним із ключових драйверів зростання української економіки у 2025 році. Проте на початку 2026-го його позитивний вплив на ВВП починає згасати. Аналітик попереджає про критичну залежність споживчого ринку від міжнародної підтримки.

«В березні буде різке зростання, через низьку базу порівняння (ще й паніка по паливу додасть драйву, й підтримає відновлення), але динаміка рік до року буде демонструвати нажаль подальше сповільнення. Незважаючи на всі щедроти нашого уряду, в умовах відсутності зовнішнього фінасування (яке до речі, є одним з фактором підтримки купівельної спроможності населення)», — зазначив Шевчишин.

Зростання у річному вимірі

За даними Державної служби статистики, оборот роздрібної торгівлі в січні-лютому 2026 року відносно аналогічного періоду минулого року зріс на 10,5%. У лютому 2026 року до лютого 2025 року — на 7,5%.