26 березня 2026, 17:03

Рада підтримала закон про історичну забудову: що зміниться для власників будівель

26 березня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 11481, який стосується збереження цінної історичної забудови в населених пунктах. «За» документ проголосувало 250 депутатів.

Про що йде мова

Законопроєкт визначає правові засади такої забудови — йдеться не лише про об'єкти, що мають статус пам’яток культурної спадщини, а й про будівлі, які мають історичну цінність для конкретних громад.

За визначенням суб'єктів права законодавчої ініціативи проєкт визначає:

  • правові засади цінної історичної забудови як такої, яка не обов'язково належить до пам'яток культурної спадщини і щойно виявлених об'єктів культурної спадщини, але містить історичну цінність для відповідного населеного пункту;
  • повноваження органів місцевого самоврядування для формування переліків особливо цінних об'єктів громади з огляду на їх історико-культурний, природний, архітектурний, археологічний, мистецький і суспільний статус та потенціал;
  • правові можливості встановлювати органами місцевого самоврядування порядок використання цінної історичної забудови та значних історичних будинків, будівель і споруд, які формують цінну історичну забудову і традиційний характер середовища, а також особливі вимоги щодо зміни/перебудови/заборони на знесення/зміни функції об'єкта цінної історичної забудови.

У разі остаточного ухвалення закону органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації в межах визначених законом повноважень зможуть встановлювати необхідні обмеження для власників та користувачів об'єктів цінної історичної забудови задля досягнення справедливого балансу між розвитком населеного пункту та збереженням його історичного середовища.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами