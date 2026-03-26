26 березня 2026, 15:33

PRNext’26: «Навігація в хаосі» — де шукати орієнтири для брендів у 2026 році

Світ більше не пропонує нам спокійних гаваней, а лише шторми різної інтенсивності. Саме тому XXIII Міжнародний форум PRNext, який 8 квітня 2026 р. відбудеться в Києві, обрав своїм цьогорічним девізом «Навігація в хаосі».

Програма PRNext'26 побудована навколо актуальних трендів сучасних бренд-комунікацій: соціальні ініціативи бізнесу у воєнний час, AI-трансформація бізнесу, спільнототворення, професійний розвиток PR-фахівців і багато іншого.

Програму відкриє спеціальний гість форуму — українська письменниця, мисткиня та співавторка фентезі-всесвіту «Хроніки Сили» Ольга Навроцька, яка поділиться своїм баченням того, як твориться сучасний український культурний код.

Далі у своєму keynote speech Олена Дерев’янко, голова Оргкомітету PRNext'26, партнерка PR-Service Agency і віцепрезидентка Української PR-Ліги, розповість про зміни в методології та практиці управління репутацією, які відбуваються під тиском соціальних і технологічних процесів.

Продовженням розмови про сьогодення стане панельна дискусія з участю військовослужбовців і волонтерів про людський вимір війни й актуальність підтримки ЗСУ та ветеранів суспільством. Ці питання обговорюватимуть Олег Калашніков, начальник відділення комунікацій 68-ї артилеристської бригади, Віталий Дерев’янко, заступник командира 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла, Олег Петренко «Сіті», голова штабного фонду третього армійського корпусу, Олександр Шевченко, військовослужбовець ГУР МО підрозділу «Химера» у складі «Спецпідрозділу Тимура» та відома волонтерка Мілена Тараненко за зіркової модерації Ахави Тесленко з ICTV.

Начальник відділу комунікацій Командування Сил ТрО ЗСУ (ТРО Медіа) та співзасновник Театру Ветеранів Олексій Дмитрашківський розповість про роботу цього підрозділу. Максим Колесніков, СМО TAF Іndustries, поділиться досвідом побудови репутації mil-tech брендів у сучасних умовах. А один із провідних українських експертів у галузі Executive Search та ексголова СЕO Club Ukraine Ігор Кабузенко виступить з оглядом трендів пошуку фахівців С-level.

Друга сесія PRNext'26 пройде у форматі кейс-марафону «Сила бізнесу — країні», де компанії, що є лідерами у різних галузях економіки, представлять свої проєкти гордості. Гості Форуму зможуть почути про них від директорки з маркетингу ПУМБ Ксенії Сікорської, віцепрезидента з корпоративних комунікацій Uklon Дениса Казвана, директорки з комунікацій і взаємодії з урядом Kernel Олени Плахової, директора з корпоративних комунікацій «АрселорМіттал Кривий Ріг» Володимира Гайдаша у дуеті з HR-директоркою підприємства Катериною Залозних, а також керівниці PR-напряму лінії магазинів EVA Олександри Гнатик і заступниці голови «Епіцентр-К» з комунікацій Ірини Шинкаренко.

У третьому блоці, присвяченому ідеям і технологіям, Роман Іванов, директор з новітніх продуктів «Філіп Морріс Україна», приділить увагу тонкощам роботи з брендом у складних товарних категоріях. Співзасновник і генпродюсер «Мамахихотала» Іван Мелашенко, який розповість про малобюджетний і резонансний відеопродакшн. Питання того, як будувати корпоративну репутацію, щоб залучити найкращих фахівців, розкриє співзасновник Basein Bureau Едуард Івакін.

На тему AI-трансформації сфери комунікацій гості форуму почують практично орієнтований виступ креативного директора та співзасновника SHOTS Петра Стороженка у тандемі з партнеркою і СОО цієї агенції Мариною Мартиновою. А fireside chat з Тетяною Андріановою, СEO Octava Capital та головою Комітету з корпоративної безпеки АПКБУ, продовжить цю тему у контексті викликів для кібербезпеки бізнесу.

І за багаторічною традицією кульмінацією PRNext'26 cтане урочиста церемонія нагородження переможців Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією «Репутаційні АКТИВісти». Цією премією вже 11-й раз відзначать репутаційних чемпіонів країни з числа українських компаній і міжнародних компаній, які працюють на українському ринку.

Тож встигніть забезпечити собі участь у цій непересічній кросіндустріальній події — тим більше, що завдяки підтримці партнерів Оргкомітет знизив вартість квитків вдвічі порівняно з минулим роком. Якщо ви прагнете, щоб ваш бренд не загубився в інформаційному шумі та впевнено рухався крізь хаос, зустрінемося на PRNext'26!

Довідково. Міжнародний форум PRNext — це некомерційний краудфандинговий захід, що реалізується завдяки внескам учасників і підтримці партнерів, котрі поділяють його цінності. Саме вони допомагають зробити можливою зустріч тих, хто формує стандарти комунікаційної індустрії. Цьогоріч подію підтримали ПУМБ як фінансовий партнер, Kernel як аграрний, а також Київстар, Корпорація АТБ, Henkel Україна, EVA, «Епіцентр», Фабрика каталогів «Прінтстор Груп», EBA, «АрселорМіттал Кривий Ріг», «Вино України» / Wine of Ukraine та Укрвинпром, «Моршинська» і PepsiCo Україна, Наш Формат та Саміт Книга, Камелія.

Медіа партнери — NV, Медіахолдинг «Апостроф», ММР, ВОМО, Delо, «Ми Україна», OBOZ, The Page, «Букви», ЕСПРЕСО, Dsnews.ua, «Мінфін», Mind UA, РБК-Україна, Перший бізнесовий, Live Media HUB.

Джерело: Мінфін
