26 березня 2026, 13:32

Іран готує закон про платний прохід через Ормузьку протоку: суднам загрожує «мито» у $2 млн

Парламент Ірану розробляє законопроєкт, який запроваджує офіційну плату за «безпечний прохід» суден через Ормузьку протоку. Про це повідомляє напівофіційне агентство Fars із посиланням на неназваного депутата, передає Bloomberg.

Очікується, що фінальну версію документа підготують уже наступного тижня. Закон має юридично закріпити одноосібний нагляд Ірану над цією критично важливою артерією, що з'єднує найбільших виробників нафти і газу Перської затоки зі світовим ринком.

Ключові деталі ініціативи

Водний шлях фактично заблокований майже місяць після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану. Наразі через нього проходить лише незначна кількість суден, переважно пов'язаних із Китаєм або тих, що отримали прямий дозвіл від Корпусу вартових ісламської революції.

Тегеран планує офіційно затвердити практику «неформальних зборів», про які вже повідомляли учасники ринку. За даними судноплавних компаній, з окремих суден наразі вимагають до $2 млн за разовий прохід.

Посередники вимагають від моряків детальні дані про вантаж, склад команди та маршрут плавання в обмін на обіцянки безпеки.

Загроза міжнародному праву та торгівлі

Ініціатива Тегерана прямо суперечить міжнародному праву, яке гарантує свободу судноплавства у таких стратегічних протоках.

«Це питання довіри до Ірану. Такі дії перешкоджають глобальній торгівлі, де ми протягом останніх ста років насолоджувалися свободою навігації», — прокоментувала ситуацію Аманда Бйорн, голова відділу претензій морського страхового брокера Cambiaso Risso Asia.

Судноплавна галузь опинилася перед дилемою: з одного боку — необхідність рятувати заблоковані екіпажі та вантажі, з іншого — високі ризики потрапити під міжнародні санкції та загрози безпеці навіть за умови оплати «мита».

Наслідки для енергетичного ринку

Блокування Ормузької протоки вже призвело до зупинки видобутку нафти на багатьох родовищах Перської затоки та пошкодження нафтопереробних заводів у зоні бойових дій. Як результат, світові ціни на нафту демонструють стрімке зростання: раніше цього тижня еталонна марка Brent подолала позначку у $114 за барель.

Запровадження офіційного мита може стати додатковим інфляційним фактором для світової економіки, фактично перетворивши вільний прохід на платний сервіс під контролем однієї держави.

Роман Мирончук
Exba
26 березня 2026, 14:00
Последнее время международное право вообще по одному месту пошло
zephyr
26 березня 2026, 14:21
Лига наций- тоже умерла, в своё время, по какой-то причине. Чему удивляться то? У кого больше дубина- тот и прав. Напомню, с первого же дня, ISPH81, который принадлежит к КНДР- спокойно прошёл Ормуз, потому что у них есть ядерное оружие и злой дядька с красной кнопкой, и Иран его уважили. 1 применение тактического ЯО по Ирану- и американские танкеры, тоже проходили бы.
kadaad1988
26 березня 2026, 14:19
Видимо пора перейти к ударам по исламистам чем-то более тяжелым, типа ядерного…
