26 березня 2026, 12:43

Нафта дорожчає на тлі втрати надії на швидке перемир’я на Близькому Сході

У четвер, 26 березня, світові ціни на нафту зросли приблизно на 2%, компенсувавши втрати попередньої сесії. Інвестори переглядають прогнози щодо припинення вогню на Близькому Сході, побоюючись подальших перебоїв у постачанні енергоносіїв. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту

Станом на ранок четверга ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на $2,08 (+2,03%) — до $104,30 за барель.

Американська нафта WTI подорожчала на $1,93 (+2,14%) — до $92,25 за барель.

Ультиматум Трампа та «план з 15 пунктів»

Основним драйвером зростання цін стали жорсткі заяви Білого дому. Прес-секретар Каролін Лівітт зазначила, що президент Дональд Трамп готовий посилити тиск на Іран, якщо Тегеран не визнає свою «військову поразку».

За даними ізраїльських джерел, пропозиція Трампа з 15 пунктів (передана через Пакистан) включає радикальні вимоги:

  • Вивезення запасів високозбагаченого урану з Ірану;
  • Повне припинення збагачення;
  • Обмеження балістичної програми;
  • Припинення фінансування регіональних союзників.

Економісти зазначають, що планка вимог Вашингтона є надзвичайно високою, що робить переговори нестійкими, а ціни на нафту — вразливими до волатильності.

Читайт також: США передали Ірану мирний план із 15 пунктів: що вимагає Білий дім

Колапс у Ормузькій протоці

Конфлікт фактично зупинив рух суден через Ормузьку протоку, через яку зазвичай проходить близько 20% світових постачань сирої нафти та зрідженого природного газу (ЗПГ). Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) вже назвало це найбільшим в історії збоєм у постачанні нафти.

На цьому тлі прем'єр-міністр Японії Санае Такаіті звернулася до голови МЕА Фатіха Біроля з проханням про додатковий координований випуск нафти зі стратегічних резервів.

Фактори України та Іраку

Пропозицію на ринку обмежують і інші геополітичні чинники. За розрахунками Reuters, щонайменше 40% російських експортних потужностей паралізовано внаслідок атак українських дронів, ударів по трубопроводах та арештів танкерів. Крім того видобуток нафти в Іраку різко впав, а резервуари для зберігання досягли критичних рівнів.

Запаси в США як стримуючий фактор

Єдиним стримуючим фактором для ще більшого зростання цін стали дані зі США. Запаси нафти за тиждень, що завершився 20 березня, зросли на 6,9 млн барелів — до 456,2 млн барелів, що є максимумом з червня 2024 року. Це значно перевищило очікування аналітиків, які прогнозували зростання лише на 0,47 млн барелів.

Роман Мирончук
